Bình Dương: Gói thầu kiên cố thượng nguồn suối Ông Chủ về tay ai?

Cuộc đua của 3 nhà thầu

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), ngày 5/6 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một đã hoàn thành mở thầu gói Thi công xây lắp có giá 2,539 tỷ đồng thuộc dự án Kiên cố thượng nguồn suối Ông Chủ, phường Phú Thọ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Theo Biên bản mở thầu đã công bố, gói thầu có 3 nhà thầu tham dự gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Anh Long dự thầu với giá 2,474 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Quang Khôi dự thầu với giá 2,477 tỷ đồng; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Thiên Phú Gia dự thầu với giá 2,499 tỷ đồng.

Một phần quyết định phê duyệt dự án

Gói thầu thuộc dự án Kiên cố thượng nguồn suối Ông Chủ, phường Phú Thọ được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định 5057/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 với tổng mức đầu tư 3,011 tỷ đồng nhằm đảm bảo khả năng tiếp nhận và tiêu thoát nước cho tuyến suối Ông Chủ với diện tích lưu vực nước thu khoảng 7ha là vùng đô thị đông đúc; bảo vệ an toàn chống sạt lở cho khu vực nhà dân hai bên suối; và cải thiện môi trường cho tuyến suối, nâng cao hiệu quả sử dụng đất cho khu vực...

UBND TP Thủ Dầu Một đầu tư sửa chữa tuyến suối có chiều dài 118,6m; xây dựng 5 vị trí cống tròn D800mm, 4 vị trí chiều dài 2m để đấu nối cống, mương thoát nước hiện hữu vào các kênh; Đắp hoàn thiện bằng đất cấp 2 (chọn lọc) hệ số đầm chặt K=0,9; xây dựng - lắp đặt hệ thống tầng lọc ngược, bố trí 2 hàng; gia cố mặt bờ cơ bằng bê tông đá; xây dựng hàng rào bảo vệ bằng lưới B40...

UBND TP Thủ Dầu Một giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức "Một giai đoạn một túi hồ sơ". Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn vốn do thành phố quản lý.

Nếu chỉ xét về giá đã được công bố công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, thông qua biên bản mở thầu, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Anh Long đang có lợi thế khi dự thầu với giá 2,474 tỷ đồng, thấp hơn 2 đối thủ còn lại....

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Anh Long có địa chỉ tại phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương; thành lập năm 2005 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; người đại diện pháp luật Đỗ Anh Long.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 2/2015 đến nay đã tham gia và trúng 36/41 gói thầu, trượt 1 gói, 4 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 68,552 tỷ đồng (với 451,370 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 42,383 tỷ đồng với vai trò liên danh 26,169 tỷ đồng.

Thường tham gia và trúng của một số bên mời thầu như: CÔng ty TNHH Công nghệ xây dựng Greencom; Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tấn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một...

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, nhà thầu đang chờ kết quả 3 gói thầu khác gồm:

Gói thi công xây lắp thuộc dự án Nâng cấp các tuyến đường cấp phối trên địa bàn phường Chánh Phú Hòa do UBND phường Chánh Phú Hòa làm chủ đầu tư (gói thầu có giá dự toán 3,003 tỷ đồng, liên danh của Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Anh Long cạnh cùng 2 nhà thầu khác)

Gói thầu Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng công viên tại thửa đất công 1PT683 (thửa mới 48 và 77), khu phố Mỹ Hảo 1, phường Chánh Mỹ do UBND phường Chánh Mỹ làm chủ đầu tư (gói thầu có giá 1,340 tỷ đồng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Anh Long cạnh trang cùng 1 nhà thầu);

Gói thầu Xây lắp thuộc dự án Xây dựng mương thoát nước đường An Tây 045 (Xẻo Cụt), xã An Tây do UBND xã An Tây làm chủ đầu tư (gói thầu có giá 2,230 tỷ đồng, duy nhất liên danh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long - Công ty TNHH MTV Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đô Thành dự thầu)

Mới đây (13/6) UBND phường Phú Mỹ đã phê duyệt Quyết định 190/QĐ-UBND công nhận KQLCNT gói Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐX-027 GĐ1, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Duy nhất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long dự thầu và trúng với giá 1,593 tỷ đồng (giá gói thầu 1,626 tỷ đồng).

Ngày 22/5, UBND phường Hiệp An (TP Thủ Dầu Một) đã phê duyệt Quyết định 70/QĐ-UBND, công nhận KQLCNT gói thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước GL ĐX 091, tổ 41, khu phố 5, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Duy nhất Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Anh Long dự thầu và trúng với giá 1,475 tỷ đồng (giá gói thầu 1,505 tỷ đồng)....

Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thiên Phú Gia có địa chỉ tại phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; thành lập năm 2010 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật Nguyễn Công Thiện.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 3/2017 đến nay đã tham gia và trúng 20/27 gói, trượt 1 gói, 5 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 38,6 tỷ đồng (với 932,893 triệu đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập gần 32 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 6,730 tỷ đồng

Mới đây (5/6), UBND phường Hiệp An đã phê duyệt Quyết định 77/QĐ-UBND công nhận KQLCNT gói Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp nhựa, hệ thống thoát nước ĐX 085, khu 3, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thiên Phú Gia trúng thầu với giá 1,6 tỷ đồng (giá gói thầu 1,622 tỷ đồng)

Ngày 27/5, UBND phường Định Hòa phê duyệt Quyết định 197/QĐ-UBND công nhận KQLCNT gói Thi công xây dựng thuộc dự án Xây dựng hệ thống thoát nước đường ĐX 083 đến ĐX 084, khu phố 1, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Duy nhất Công ty TNHH tư vấn xây dựng Thiên Phú Gia trúng thầu với giá 1,660 tỷ đồng (giá gói thầu 1,675 tỷ đồng).

Công ty TNHH MTV Quang Khôi có địa chỉ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; thành lập năm 2015 với loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Hàng hóa, Xây lắp, Phi tư vấn, Tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật Bùi Duy Khang.

Theo tìm hiểu của PV, công ty được phê duyệt trên mạng đấu thầu quốc gia tháng 8/2016 đến nay đã tham gia và trúng 50/55 gói, trượt 2 gói, 3 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 109,284 tỷ đồng (với hơn 1,5 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 85,582 tỷ đồng với vai trò liên danh hơn 23,7 tỷ đồng.