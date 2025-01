Bình Dương: Cty Quang Khôi trúng gói thầu thi công hơn 6 tỷ tại Thủ Dầu Một

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Quyết định KQ2400616862_2501091456 cho Công ty TNHH MTV Quang Khôi (Công ty Quang Khôi) trúng gói thầu thi công xây dựng với giá 6,076 tỷ đồng. Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 9/1/2025, Phòng Kinh tế thành phố Thủ Dầu Một đã phê duyệt Quyết định KQ2400616862_2501091456 cho Công ty TNHH MTV Quang Khôi (Công ty Quang Khôi) trúng gói thầu thi công xây dựng với giá 6,076 tỷ đồng (giá gói thầu 6,264 tỷ đồng) thực hiện trong 120 ngày.

Gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) Sửa chữa các vị trí sạt lở bờ - mái rạch Ông Đành (từ Công Viên Nước đến trường Mỹ Thuật), phường Hiệp Thành và phường Phú Cường được UBND TP Thủ Dầu Một phê duyệt tại Quyết định 5425/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 với tổng mức dự toán 7,441 tỷ đồng. UBND TP giao Phòng Kinh tế TP Thủ Dầu Một làm đại diện chủ đầu tư, Công ty TNHH công nghệ xây dựng Greencom tổ chức mời thầu.

Gói thầu thi công xây dựng được Chủ đầu tư phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2400616862_2412271710 ngày 27/12/2024, Công ty TNHH công nghệ xây dựng Greencom đăng tải lên hệ thống ngày 28/12, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức "một giai đoạn một túi hồ sơ". Nguồn vốn thực hiện được trích từ nguồn kinh phí không thường xuyên sự nghiệp thủy lợi năm 2023 - 2025. Gói thầu có giá 6,264 tỷ đồng hoàn thành đóng mở thầu ngày 06/01/2024 với duy nhất Công ty TNHH MTV Quang Khôi tham dự.

Năng lực nhà thầu

Công ty TNHH MTV Quang Khôi (công ty Quang Khôi) có địa chỉ tại phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương; thành lập năm 2015 với loại hình công ty TNHH một thành viên; lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn, tư vấn là lĩnh vực kinh doanh chính; người đại diện pháp luật Bùi Duy Khang.

Nhà thầu được phê duyệt trên hệ thống mạng đấu thầu năm 2016 tới thời điểm 09/01/2025 được ghi nhận đã tham gia khoảng 67 gói, trúng 57 gói, trượt 10 gói. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm cả liên danh hơn 151,435 tỷ đồng với hơn 1,5 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu. Trong đó với vai trò độc lập hơn 110,144 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 41,29 tỷ đồng (bao gồm tổng giá trị của tất cả các thành viên liên danh).

Nhà thầu tham gia dự thầu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bình Dương; là khách hàng của một số bên mời thầu như: Công ty TNHH công nghệ xây dựng Greencom; Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Phước Tân; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thủ Dầu Một...

Trúng 25/33 gói do công ty Greencom mời thầu

Theo một thống kê chưa đầy đủ của PV trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Từ tháng 03/2021 đến 09/01/2025, nhà thầu đã tham gia 33 gói trúng 25 gói do Công ty TNHH công nghệ xây dựng Greencom (công ty Greencom) tổ chức mời thầu.

Chỉ tính riêng năm 2024, nhà thầu tham dự 13 gói do Công ty Greencom mời thầu trúng 5 gói trong đó có các gói thầu do UBND phường Tương Bình Hiệp; UBND phường Hiệp An; UBND phường Tân An; Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư như:

Thi công xây dựng thuộc dự án Duy tu, sửa chữa đường Nguyễn Chí Thanh do Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư. Liên danh Hoàng Lâm Khang – Quang Khôi (Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hoàng Lâm Khang, Công ty Quang Khôi) trúng thầu với giá 4,633 tỷ đồng (giá gói thầu 4,776 tỷ đồng) theo Quyết định 168/QLĐT ngày 02/12/2024;

Gói Thi công xây dựng thuộc dự án Nâng cấp BTXM hẻm đường ĐX122-nhà ông Tài, kp5, phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do UBND phường Tân An làm chủ đầu tư; Công ty Quang Khôi trúng thầu độc lập với giá 1,011 tỷ đồng (giá gói thầu 1,037 tỷ đồng). Theo Quyết định 446/QĐ-UBND ngày 27/8/2024....