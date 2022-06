Bình Định: Sai phạm gì khiến cựu giám đốc BQL cấp thoát nước huyện Tây Sơn xộ khám?

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Thanh Xuân, cựu Giám đốc Ban Quản lý (BQL) Cấp thoát nước huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; khởi tố bị can Cao Văn Chuyên, cựu kế toán trưởng BQL này về hành vi tham ô tài sản.

Trước đó, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Cẩm Lệ, nguyên là nhân viên BQL cấp thoát nước Tây Sơn để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Ban Quản lý Cấp thoát nước huyện Tây Sơn. (Ảnh: Báo Tiền Phong).

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, các cơ quan chức năng vào cuộc thanh tra và phát hiện sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính tại BQL Cấp thoát nước Tây Sơn, số tiền sai phạm trên 1 tỷ đồng.

Các sai phạm cụ thể, gồm: Chi không có chứng từ, không qua sổ sách kế toán hơn 290 triệu đồng; nhân viên BQL thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp vào quỹ gần 750 triệu đồng… Sau khi kết luận tra, vụ việc được chuyển qua Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bước đầu điều tra, cảnh sát phát hiện bà Lệ có dấu hiệu tham ô gần 400 triệu đồng nên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà này. Tiếp tục điều tra, Công an huyện Tây Sơn phát hiện Lệ có dấu hiệu tham ô số tiền lên gần 600 triệu đồng nên chuyển hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin trên Báo Lao Động, thời điểm còn là nhân viên BQL Cấp thoát nước Tây Sơn , bà Lệ thu tiền nước của khách hàng nhưng không nộp lại cho cơ quan mà đem đi cho vay “nóng” để lấy lãi. Vụ việc sau đó bị ông Chuyên phát hiện nhưng lại bao che.

Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.