Hà Nội: Dự án mở đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì giờ ra sao?

Năm 2014, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì (thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: DVKD). Chủ đầu tư dự án là UBND quận Nam Từ Liêm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 264 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: DVKD). Tuyến đường này có chiều dài khoảng 830m. Quy mô mặt cắt ngang của đường được chia làm 2 đoạn. Cụ thể, đoạn 1 dài khoảng 635m; chiều rộng 30m. Đoạn 2 dài gần 200m; chiều rộng 30m 48m. Các nút giao của tuyến đường với đường Đỗ Đức Dục và đường Mễ Trì được tổ chức giao cùng mức. Dự án đường hiện có khoảng 200m mặt bằng sạch, từ đường Mễ Trì đến ngõ 4 Đồng Me. Tuy nhiên, đoạn mặt bằng này hiện vẫn nhếch nhác rác thải và cỏ dại mọc um tùm. Ngày 28/6/2022, một bảng in thông tin về dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì đã được treo thêm tại đầu ngõ 32 phố Đồng Me. Trên bảng ghi rõ đơn vị thi công dự án là liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Tiền Phong, Công ty CP Vinaconex 21, Công ty CP XD&TM Thiên Phong. Đầu tháng 6 vừa qua, quận Nam Từ Liêm đã đối thoại với người dân liên quan đến dự án đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì về bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất, tái định cư... Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân băn khoăn về chính sách, khiếu nại nguồn gốc đất nên đã căng băng rôn, không bàn giao mặt bằng. Dự án đã được UBND quận lập và HĐND quận Nam Từ Liêm thông qua trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, được chuyển tiếp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để kịp tiến độ triển khai dự án. Bên cạnh các hộ chưa đồng thuận, một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nằm trong quy hoạch dự án khẩn trương dọn dẹp, di chuyển địa điểm kinh doanh, trả lại mặt bằng. Dự án đường kết thúc ở đường Đỗ Đức Dục, đoạn cạnh ngõ 68A và giao với đường Miếu Đầm. Khu vực đường Đỗ Đức Dục, dự án vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Các cơ sở kinh doanh nằm trong quy hoạch dự án khu vực đường Đỗ Đức Dục vẫn hoạt động bình thường. Quan sát ở đoạn đường đầu phố Miếu Đầm giao với điểm kết thúc của dự án - đường Đỗ Đức Dục thấy rõ, nhiều công trình xây dựng nhà ở, khách sạn "khủng" vươn cao 8-9 tầng, phá vỡ quy hoạch khu phố. UBND quận Nam Từ Liêm sẽ phấn đấu hoàn thành dự án này và đưa vào sử dụng trong năm 2022. Mục tiêu khi tuyến đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì được mở ra sẽ cải thiện điều kiện giao thông đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; từng bước nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch trên địa bàn quận.

Năm 2014, UBND TP Hà Nội đã có quyết định về việc cho phép thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì (thuộc địa bàn phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). (Ảnh: DVKD). Chủ đầu tư dự án là UBND quận Nam Từ Liêm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 264 tỷ đồng, lấy từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội và quận Nam Từ Liêm. (Ảnh: DVKD). Tuyến đường này có chiều dài khoảng 830m. Quy mô mặt cắt ngang của đường được chia làm 2 đoạn. Cụ thể, đoạn 1 dài khoảng 635m; chiều rộng 30m. Đoạn 2 dài gần 200m; chiều rộng 30m 48m. Các nút giao của tuyến đường với đường Đỗ Đức Dục và đường Mễ Trì được tổ chức giao cùng mức. Dự án đường hiện có khoảng 200m mặt bằng sạch, từ đường Mễ Trì đến ngõ 4 Đồng Me. Tuy nhiên, đoạn mặt bằng này hiện vẫn nhếch nhác rác thải và cỏ dại mọc um tùm. Ngày 28/6/2022, một bảng in thông tin về dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì đã được treo thêm tại đầu ngõ 32 phố Đồng Me. Trên bảng ghi rõ đơn vị thi công dự án là liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng và Du lịch Tiền Phong, Công ty CP Vinaconex 21, Công ty CP XD&TM Thiên Phong. Đầu tháng 6 vừa qua, quận Nam Từ Liêm đã đối thoại với người dân liên quan đến dự án đường Đỗ Đức Dục - Mễ Trì về bồi thường, giải phóng mặt bằng, cưỡng chế thu hồi đất, tái định cư... Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ dân băn khoăn về chính sách, khiếu nại nguồn gốc đất nên đã căng băng rôn, không bàn giao mặt bằng. Dự án đã được UBND quận lập và HĐND quận Nam Từ Liêm thông qua trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, được chuyển tiếp vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để kịp tiến độ triển khai dự án. Bên cạnh các hộ chưa đồng thuận, một số hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nằm trong quy hoạch dự án khẩn trương dọn dẹp, di chuyển địa điểm kinh doanh, trả lại mặt bằng. Dự án đường kết thúc ở đường Đỗ Đức Dục, đoạn cạnh ngõ 68A và giao với đường Miếu Đầm. Khu vực đường Đỗ Đức Dục, dự án vẫn chưa được giải phóng mặt bằng. Các cơ sở kinh doanh nằm trong quy hoạch dự án khu vực đường Đỗ Đức Dục vẫn hoạt động bình thường. Quan sát ở đoạn đường đầu phố Miếu Đầm giao với điểm kết thúc của dự án - đường Đỗ Đức Dục thấy rõ, nhiều công trình xây dựng nhà ở, khách sạn "khủng" vươn cao 8-9 tầng, phá vỡ quy hoạch khu phố. UBND quận Nam Từ Liêm sẽ phấn đấu hoàn thành dự án này và đưa vào sử dụng trong năm 2022. Mục tiêu khi tuyến đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì được mở ra sẽ cải thiện điều kiện giao thông đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Nam Từ Liêm; từng bước nâng cao chất lượng cơ cấu kinh tế theo hướng đô thị, tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng lưới đường giao thông theo quy hoạch trên địa bàn quận.