Mê mẩn mai vàng Bình Định khoe sắc rực rỡ ở chợ hoa Tết Hà Nội

Tại chợ cây cảnh, hoa Tết trước cửa sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) đang bày bán đủ các loại đào, quất, phong lan... Trong đó có hàng trăm chậu mai vàng được tiểu thương đưa từ Bình Định ra Hà Nội phục vụ nhu cầu của người dân Thủ đô dịp Tết Nguyên đán. Những gốc mai vàng Bình Định được bày bán ở đây chủ yếu có đội tuổi từ khoảng 3 đến 10 năm. Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Quang Thanh (tiểu thương) cho biết, do thời tiết của Hà Nội lạnh hơn so với Bình Định nên hoa mai sẽ nở muộn hơn. Thường thì mai vàng sẽ nở đúng mùng 1 Tết âm lịch. Mai vàng được chở từ Bình định ra Thủ đô mất khoảng 2 ngày. Khi ra tới Thủ đô mai chỉ tưới nước đảm bảo độ ẩm cho cây là hoa sẽ nở đều. Cũng theo anh Thanh, giá mai vàng năm nay dao động từ 1,6 triệu trên dưới chục triệu đồng một cây. So với năm ngoái, giá mai vàng Bình Định đưa ra Hà Nội năm nay không chênh lệch là mấy. Mai vàng Bình Định được ưa chuộng không chỉ bởi có bề ngoài có màu vàng rực mà còn có dáng thế đẹp, đa dạng. Những cánh mai vàng từ đất võ Bình Định khoe sắc rực rỡ dưới trời đông Hà Nội. Một số chậu nhiều nụ, dự kiến sẽ nở đúng mùng 1 Tết âm lịch. Các chậu mai vàng vượt hàng nghìn cây số đến với người dân thủ đô đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Nhiều người quan niệm rằng, nếu mai nở đều trong ngày Tết sẽ mang lại phú quý, phồn thịnh cho gia chủ. Mai vàng Bình Định bung nở rực rỡ, nhuộm vàng góc phố Hà Nội chào đón xuân mới. Những năm trở lại đây mai vàng Bình Định được nhập nhiều về Thủ đô để phục vụ người dân chơi Tết.

