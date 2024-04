Biết gì về MM Mega Market vừa bị thu hồi Bath Gel MM?

Cụ thể, ngày 15/4, Cục Quản lý Dược đã ra thông báo số 1173/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (Chai 35ml). Số lô sản phẩm là 19/10/2023, năm sản xuất 19/10/2023, hạn dùng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Sản phẩm có số công bố 23/22/CBMP-TV. Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm này ra thị trường là Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất – thương mại Mỹ Nguyên có địa chỉ Ấp Thanh Trì A, xã Đa Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Theo đó, mẫu sản phẩm kiểm tra chất lượng thu được tại Chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market (Việt Nam) tại tỉnh Đắk Lắk (Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, đường Đồng Khởi, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Sản phẩm kiểm tra được lấy từ một đơn vị thuộc chuỗi Mega Market Cục Quản lý Dược đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (Chai 35ml) nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;



Đồng thời, tiến hành thu hồi lô và tiêu hủy lô sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH sản xuất – thương mại Mỹ Nguyên phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (Chai 35ml) nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (Chai 35ml) nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 19/5/2024.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Trà Vinh kiểm tra Công ty TNHH sản xuất – thương mại Mỹ Nguyên, Chi nhánh Công ty TNHH sản xuất – thương mại Mỹ Nguyên trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Giám sát các công ty thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Bath Gel – MM Professional (Chai 35ml) không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 03/6/2024.

Sản phẩm Bath Gel – MM Professional vốn được bày bán tại nhiều đơn vị cung cấp hàng bán lẻ Mega Market. Trước khi có thông báo thu hồi, sản phẩm này cũng từng được bán trực tuyến tại website mmopro.vn – trang thương mại điện tử của Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam.

Sản phẩm Bath Gel MM Professional từng được bày bán trên website của MM Mega Market Việt Nam

Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (“MM Mega Market”) là thương hiệu chiến lược thuộc tập đoàn đa quốc gia BJC/TCC. Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại Khu B, Khu đô thị mới An Phú – An Khánh, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức (Quận 2 cũ), Thành Phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302249586 cấp lần đầu ngày 20/07/2009, khánh thành Trung tâm Bán sỉ hiện đại đầu tiên vào năm 2002 tại TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi thay đổi nhận diện từ Metro Cash & Carry từ năm 2016, MM Mega Market Việt Nam tiếp tục phát triển mô hình kinh doanh bán lẻ giá sỉ với 21 Trung tâm Bán sỉ và Siêu thị trên toàn quốc, cùng với 5 Trạm cung ứng hàng hóa, 2 Kho trung chuyển với hơn 4.000 Nhân viên và 2000 Đối tác cung ứng sản phẩm (theo giới thiệu của MM Mega Market).

Để đẩy mạnh thị phần, tháng 3/2022 MM Mega Market đã tung ra dự án "Giá tốt" mô hình tạp hóa kiểu mới hợp tác giữa MM Mega Market với các đối tác là nhà đầu tư cá nhân. Tính đến hết tháng 3/2024, MM Mega Market đã công bố cột mốc hơn 1.400 cửa hàng Giá Tốt trên toàn quốc. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu nhượng quyền và phát triển hệ thống này lên đến 10.000 cửa hàng trên cả nước đến năm 2026.