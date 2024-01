Lý do thu hồi sản phẩm DREAM MEN, VIP MEN của Dược phẩm Capital

Cục An toàn thực phẩm phối hợp với Công an TP Hà Nội (Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) kiểm tra đột xuất tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Capital.

Quá trình kiểm tra đã lấy mẫu kiểm nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm phát hiện sản phẩm không bảo đảm an toàn. Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 23/QĐ-ATTP ngày 24/1/2024 về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, cụ thể:

Thu hồi 2 lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn sau: Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DREAM MEN (Số lô: 01-2023, NSX: 10/06/2023, HSD: 10/06/2026, quy cách đóng gói: 12 hộp x 4 viên)

Và sản phẩm thực phẩm thông tin trên nhãn ghi: VIP MEN (NSX: 18/09/2023, HSD: 17/09/2026) (quy cách đóng gói: 24 viên/6 hộp); công dụng: hỗ trợ bổ thận, tráng dương, giúp tăng cường sinh lực, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng: đau lưng, mỏi gối, sinh lý yếu do thận kém; lưu ý: không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho nam giới dưới 18 tuổi và có dòng chữ “ hàng tặng - không bán” không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thu hồi sản phẩm thực phẩm thông tin trên nhãn ghi: VIP MEN

Mẫu do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 07/QĐ-ATTP ngày 9/1/2024 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm lấy tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Capital (76/32 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP Hà Nội).

Về thời gian thực hiện thu hồi, quyết định nêu rõ, đối với sản lô phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DREAM MEN (Số lô: 01-2023, NSX: 10/06/2023, HSD: 10/06/2026, quy cách đóng gói: 12 hộp x 4 viên) thực hiện thu hồi từ ngày 24/1/2024 đến ngày 29/1/2024.

Đối với lô sản phẩm thực phẩm thông tin trên nhãn ghi: VIP MEN (NSX: 18/09/2023, HSD: 17/09/2026) (quy cách đóng gói: 24 viên/6 hộp) thực hiện việc thu hồi theo Quyết định số 12/QĐ-ATTP ngày 15/01/2024 của Cục An toàn thực phẩm về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Capital phối hợp với đơn vị sản xuất chịu trách nhiệm việc thu hồi 2 lô sản phẩm nêu trên dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi Công ty Cổ phần Dược phẩm Capital có trách nhiệm báo cáo với cơ quan ra quyết định thu hồi (Cục An toàn thực phẩm) và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội) về kết quả thu hồi.