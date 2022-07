Biết gì về Cty An Phú Land vừa bị phạt 90 triệu vì tự đổi tên dự án ở Bình Dương?

Công ty TNHH Đầu tư bất động sản An Phú Land (Công ty An Phú Land) vừa bị Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 90 triệu đồng do tự ý đổi tên dự án, được thành lập vào tháng 6/2019.



Công ty An Phú Land có trụ sở tại khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Minh Tuấn.

An Phú Land đăng ký hoạt động chính là linh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Công ty An Phú Land là chủ đầu tư dự án chung cư An Phú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Ảnh: Thương Trường).

Theo giới thiệu, An Phú Land là một thành viên của Công ty CP Tập đoàn Tacco (Tacco Group) của Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh. Đáng chú ý, người đại diện của An Phú Land cũng trùng tên với Phó Chủ Tịch Tập đoàn Tecco là ông Nguyễn Minh Tuấn.

Trong đó, Tacco Group được thành lập năm 2001 với vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trụ sở của Tập đoàn Tecco đặt tại số 65 Linh Đông, TP Thủ Đức, TP.HCM.

Công ty An Phú Land bị phạt do tự đặt tên dự án là Tecco Felice Homes.

Trên website https://teccorp.vn giới thiệu, Tecco Group là doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực, Tecco đã “trải rộng” nguồn vốn và phạm vi hoạt động với một quy mô vô cùng lớn. Tuy nhiên, đầu tư - xây dựng bất động sản được xác định là nghành chủ chốt, là nghành cốt lõi của doanh nghiệp này.

Tính đến năm 2021, Tecco Group đã triển khai hơn 60 dự án - công trình. Các dự án của Tecco phủ dài từ Bắc vào Nam, tại Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Bình Dương, TP.HCM...

Tecco có thành tích thâu tóm khá nhiều quỹ đất và được đánh giá là một trong những doanh nghiệp bất động sản tiên phong có nhiều cuộc viễn chinh về thị trường tỉnh lẻ. Tuy nhiên, có một điều đặc biệt là doanh nghiệp này vẫn khá “kín tiếng” trong chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu.