Đông Anh - Hà Nội: “Hô biến” đất ao thành nhà xưởng trái phép tại xã Bắc Hồng?

Sử dụng sai mục đích đất?



Tại Điều 12 của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ đã quy định, sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại các điểm đ, e và g khoản 1 Điều 57 của Luật đất đai.

Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần sang đất ở tại khu vực nông thôn thì hình sẽ bị xử phạt bằng tiền.

Cụ thể, theo thông tin phản ánh của người dân, tại diện tích 542m2 khu đất ao cổng Gò (làng Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh), đã bị hộ ông Trương Trọng Đinh ngang nhiên lấn chiếm và xây dựng công trình trái phép.

Hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, vi phạm trật tự xây dựng của hộ ông Đinh diễn ra công khai, ngang nhiên nhưng không hiểu vì sao đến nay chính quyền sở tại không cưỡng chế, xử lý.

Khu vực nói trên còn “mọc” lên hàng loạt nhà xưởng sản xuất kinh doanh khác nhau, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích đất. Điển hình là nhà xưởng có diện tích cũng lên đến hàng trăm mét vuông, chuyên làm nhôm cửa, bên trong nhiều công nhân hoạt động nhộn nhịp nằm ngay cạnh công trình ông Đinh. Bên ngoài, nhà xưởng này đề tấm biển có chữ: “An Phú Aluminum gia công uống vòm”.

Chưa dừng lại, tại khu vực làng Quan Âm (xã Bắc Hồng) tình trạng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp bị “xẻ thịt” thành nhà hàng, nhà xưởng, kho, bãi tập kết vật liệu xây dựng, sử dụng sai mục đích đất cũng diễn ra rầm rộ. Hầu hết, các công trình trái phép chỉ làm bằng tôn tạm bợ.

Chính quyền xã chưa xử lý triệt để sai phạm?

Nhằm đa chiều, khách quan các thông tin liên quan, ngày 29/6/2022 phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống đã có trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn Tô - Chủ tịch UBND xã Bắc Hồng.

Tuy nhiên, trả lời về vấn đề trên ông Tô chỉ cho phóng viên biết thông tin qua loa rằng trước năm 1992 chưa có luật đất đai, thôn có bán cho hai hộ gia đình là ông Trương Trọng Đinh và ông Trương Văn Bàn (cùng trú tại làng Bến Trung, xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) khu đất ao cổng Gò tại làng Bến Trung. Khi thôn giao đất cho hai hộ, ranh giới lại không rõ ràng nên xảy ra việc tranh chấp.

“Việc tranh chấp xã đã tiến hành hòa giải và hướng dẫn các bên liên quan ra Tòa giải quyết và Tòa đã thụ lý”, ông Tô nói.

Phóng viên đã đặt câu hỏi, tại sao xã lại để xảy ra việc hộ ông Trương Trọng Đinh ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trái phép? Vị Chủ tịch xã sau đó nói lý do bản thân vừa mới nhận công tác.

Dù vậy, vị này vẫn cho hay khi phát hiện sự việc xã cũng đã lập biên bản, đình chỉ và có hồ sơ báo cáo lên huyện Đông Anh. Tuy nhiên, ông Tô không cũng cấp bất cứ văn bản liên quan nào cho phóng viên.



Trước việc gia đình ông Trương Trọng Đinh lấn chiếm đất, xây trái phép nghiêm trọng nhưng không bị chính quyền địa phương không xử lý, nên gia đình ông Trương Văn Bàn đã tự đứng ra ngăn cản việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

“Khi thấy con trai và cháu tôi ngăn việc xây dựng công trình trái phép, ngày 8/1/2022, con trai của ông Đinh là Trương Văn Tuyết và Trương Văn Tùng đã hành hung cả con trai và cháu của tôi. Thậm chí Tuyết còn cầm dao đuổi chém, dọa giết con và cháu của tôi. May mắn thời điểm đó còn có người can ngăn kịp thời, nên không xảy ra án mạng”, ông Bàn nhớ lại.

Hình ảnh ông Trương Văn Tuyết (con ông Đinh) cầm dao quắm đòi chém con cháu ông Bàn trước sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Ngay sau sự việc, con cháu ông Bàn đã làm đơn tố cáo, gửi Công an xã và Công an huyện Đông Anh về tội “Cố ý gây thương thích; tội đe doạ giết nhiều người; tội gây rối trật tự nơi công cộng”. Tuy nhiên, cơ quan Công an cho rằng hành vi trên chưa cấu thành tội nên sự việc không được giải quyết.

Hiện tại, gia đình ông Bàn tiếp tục gửi đơn tố cáo lên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.