Biến động cổ đông lớn, Xếp dỡ Hải An lợi nhuận sao?

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Sao Á D.C bán ra 1,1 triệu cổ phiếu HAH của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Qua đó, Đầu tư Sao Á D.C giảm sở hữu về 3,98% vốn điều lệ, cũng chính thức không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp này.



Trước đó, ngày 7/5, Đầu tư Sao Á D.C cũng bán ra 190.000 cổ phiếu HAH; đến ngày 13/5, bán thêm 743.600 cổ phiếu HAH; ngày 15/5, bán ra 965.000 cổ phiếu HAH; và ngày 17/5 tiếp tục bán 1,39 triệu cổ phiếu HAH.

Đáng chú ý, một cổ đông lớn khác của HAH cũng liên tục thoái vốn là Viconship (mã VSC - sàn HoSE). Cụ thể, Viconship bán ra 5.278.500 cổ phiếu HAH trong ngày 8/5, giảm tỷ lệ sở hữu từ 7,53% về 2,53%, và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Xếp dỡ Hải An.

Ảnh minh họa.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế cả năm 2023, Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt hơn 2.612 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế sụt giảm tới 65% so với năm 2022, chỉ đạt 357 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Xếp dỡ Hải An tăng 6,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 319,7 tỷ đồng, lên 5.369 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của công ty chỉ tăng nhẹ 4,9% lên 1.386,8 tỷ đồng ở thời điểm cuối năm 2023 và chiếm 25,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 351,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.035,4 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 2.07 lần.

Năm 2024, Xếp dỡ Hải An lên kế hoạch tổng doanh thu 3.502,6 tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 344,3 tỷ đồng, giảm 10,5% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tổng sản lượng dự kiến là 1,4 triệu TEU, tăng 30,2% so với cùng kỳ.

Về định hướng trong năm 2024, công ty cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm, làm việc và thương thảo với các đối tác là các định chế tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài để thu xếp nguồn vốn cho các con tàu container đóng mới sẽ nhận bàn giao trong năm 2024.