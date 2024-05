Bình Thuận: Gói xây trụ sở công an xã Tân Xuân về tay Tiến Lực?

Duy nhất một nhà thầu tham dự

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 25/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân (chủ đầu tư) và Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Lập Thịnh (bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình có giá 5,607 tỷ đồng, duy nhất công ty TNHH Tiến Lực dự thầu với giá 5,452 tỷ đồng.

Được biết gói thầu nêu trên thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân được UBND huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) phê duyệt tại Quyết định 737/QĐ-UBND ngày 4/5/2024 với tổng mức đầu tư hơn 6,855 tỷ đồng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu hoạt động, công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, sinh hoạt, thông tin liên lạc, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và hoàn thành nhiệm vụ chính trị bảo vệ an ninh trật tự tại xã Tân Xuân. UBND huyện giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân tổ chức lựa chọn nhà thầu, Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Lập Thịnh tổ chức mời thầu theo hình thức Đấu thầu rộng rãi, phương thức 'Một giai đoạn một túi hồ sơ', nguồn vốn thực hiện được trích từ vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, vốn ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Ngày 13/5/2024, UBND huyện Hàm Tân ban hành Quyết định 788/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01, 02, 03 và 04 công trình Trụ sở làm việc Công an xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân. Tới ngày 16/5, Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Lập Thịnh phát đi thông báo mời thầu Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình.

Nhà thầu quen mặt tại Hàm Tân

Chỉ tính riêng từ tháng 11/2023 đến nay, Công ty TNHH Tiến Lực (địa chỉ tại xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) thành lập năm 2010; loại hình doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là hàng hóa, xây lắp; người đại diện pháp luật là ông Lê Tiến Lực đã tham gia 7 gói thầu, trúng 6 gói, 1 gói đang chờ kết quả. Các gói thầu này đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân làm chủ đầu tư, Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Lập Thịnh mời thầu.

Trong số 6 gói thầu đã được công bố trúng có tới 5/6 gói thầu trúng với vai trò nhà thầu độc lập và chỉ duy nhất doanh nghiệp này tham gia và trúng.

Theo thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ ngày 17/11/2023 - 24/4/2024, Công ty TNHH Tiến Lực được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân (chủ đầu tư), Công ty TNHH Đầu tư xây dựng An Lập Thịnh (bên mời thầu) phê duyệt trúng thầu 6 gói thầu xây lắp, toàn bộ công trình. Cụ thể:

Ngày 24/4/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân ra Quyết định số 59/QĐ-QLDA phê duyệt Công ty TNHH Tiến Lực trúng Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình, trị giá 671.272.343 đồng (giá gói thầu 678.804.000 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu 7.531.657 đồng), thuộc Dự án Sửa chữa tường rào, nhà để xe Trường THCS Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân. Tại gói thầu này, Công ty TNHH Đầu tư thương mại và phát triển xây dựng Thuận Phát dự thầu với giá 650.706.514 đồng, trượt thầu do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Ngày 30/1/2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân ra Quyết định số 24/QĐ-QLDA phê duyệt Công ty TNHH Tiến Lực trúng Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình, trị giá 6.642.444.652 đồng (giá gói thầu 6.644.508.243 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu 2.063.591 đồng), thuộc Dự án Sửa chữa cơ sở vật chất trường học phục vụ năm học 2023 - 2024.

Ngày 11/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân ra Quyết định số 456/QĐ-QLDA phê duyệt Công ty TNHH Tiến Lực trúng Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình, trị giá 1.353.759.622 đồng (giá gói thầu 1.358.343.677 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu 4.584.055 đồng), thuộc Dự án Trường THCS Tân Phúc, huyện Hàm Tân; hạng mục “sửa chữa, cải tạo sân trường, mương thoát nước”.

Cùng ngày 11/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân ra Quyết định 453/QĐ-QLDA phê duyệt Công ty TNHH Tiến Lực trúng Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình, trị giá 1.154.390.870 đồng (giá gói thầu 1.159.978.015 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu 5.587.145 đồng), thuộc Dự án Trường THCS Sông Phan, huyện Hàm Tân; hạng mục “sửa chữa, cải tạo mở rộng lối đi, nhà vệ sinh”.

Ngày 14/12/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân ra Quyết định số 464/QĐ-QLDA phê duyệt Công ty TNHH Tiến Lực trúng Gói thầu số 1: Xây lắp toàn bộ công trình, trị giá 1.136.506.472 đồng (giá gói thầu 1.140.689.133 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu 4.182.661 đồng), thuộc Dự án Trường Tiểu học Sơn Mỹ 2, huyện Hàm Tân; hạng mục “sửa chữa, cải tạo, mở rộng lối đi, nhà vệ sinh”.

Ngày 17/11/2023, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Tân ra Quyết định số 383/QĐ-QLDA phê duyệt liên danh Đông Triều - Tiến Lực trúng Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông), trị giá 1.688.650.039 đồng (giá gói thầu 1.694.533.000 đồng, tiết kiệm sau đấu thầu 5.882.961 đồng), thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp hẻm 161 đường Hùng Vương, thị trấn Tân Nghĩa và Đường số 9, xã Tân Hà.

Trong số 6 gói thầu nêu trên, chỉ có Gói thầu số 4: Xây lắp toàn bộ công trình (kể cả chi phí đảm bảo an toàn giao thông) được phê duyệt tại Quyết định số 383/QĐ-QLDA ngày 17/11/2023 thuộc dự án Sửa chữa, nâng cấp hẻm 161 đường Hùng Vương, thị trấn Tân Nghĩa và đường số 9, xã Tân Hà - là gói thầu duy nhất nhà thầu này tham gia với vai trò liên danh; 5 gói thầu còn lại đều là sửa chữa, nâng cấp, cải tạo trường học.