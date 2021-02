Bất chấp COVID-19, "ông lớn" BĐS nào lãi khủng năm 2020?

Cụ thể, Công ty CP Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất trong năm 2020 đạt 70.890 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất ghi nhận trong quý IV/2020 đạt 21.512 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm 2019.



Trong quý IV/2020, Công ty ghi nhận tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế là 14.847 tỷ đồng, tăng 98% so với quý III/2020. Tổng lợi nhuận kế toán hợp nhất trước thuế trong năm 2020 đạt 37.047 tỷ đồng và lợi nhuận kế toán sau thuế của công ty mẹ đạt 27.839 tỷ đồng, tăng lần lượt 25% và 28% so với năm 2019.

Mặc dù chịu sự tác động của đại dịch COVID-19 nhưng nhiều ông lớn bất động sản vẫn lãi khủng trong năm 2020. (Ảnh minh họa).

Tiếp đó là Công ty CP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia. Theo công bố, 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của An Gia ghi nhận vỏn vẹn 73 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2019, lợi nhuận sau thuế đạt 198 tỷ đồng. Tuy nhiên, 3 tháng cuối năm 2020, doanh thu lại tăng tốc, ghi nhận 1.679 tỷ đồng, tăng 23 lần so với con số của 9 tháng đầu năm, đẩy doanh thu cả năm lên 1.753 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2020, An Gia ghi nhận lãi 414,7 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận 3 tháng cuối năm 2020.

Một ông lớn bất động sản khác cũng lãi khủng trong quý IV/2020 là Công ty CP Đầu tư Nam Long. Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 648 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp quý này đạt 744 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với tổng 3 quý đầu năm (257 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu ghi nhận 2.260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 850 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã hoàn thành vượt 48% kế hoạch doanh thu và vượt 3,4% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.