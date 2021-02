Mãn nhãn những gốc mai có dáng thế độc lạ chơi Tết

Xuất hiện tại chợ hoa P.Mỹ Long (An Giang) mới đây, cặp mai vàng nổi "vảy rồng" của anh Phan Văn Chí Tâm được giới chơi mai đánh giá là cặp mai độc đáo và lạ nhất hơn mọi năm. Ảnh: Một thế giới. Gốc mai được người chủ cũ trồng trong một cái lu để nuôi bộ rễ dài. Nhờ vậy mà cặp mai có bộ rễ và thân nổi “vảy rồng”. Ảnh: Một thế giới. Sau mua về, anh Tâm cắt tỉa cành nhỏ ở bộ rễ và thân trên, tạo dáng để mang đến chợ hoa kiểng bán. Ảnh: Một thế giới. Trong số 2 cây mai trên, một cây đã trên 80 năm tuổi, phần rễ chùm uốn lượn như con rồng, được rao bán 400 triệu đồng. Cây thứ 2 tuổi đời tương đương nhưng hình dáng không đẹp nên có giá 300 triệu đồng. Ảnh: Một thế giới. Tại hội thi Mai vàng An Nhơn (TX An Nhơn, tỉnh Bình Định) dịp Tết Nguyên đán năm nay hội tụ nhiều cây mai tuyệt phẩm với dáng thế độc lạ. Ảnh: Dân Việt. Trâu cõng mai vàng thu hút sự chú ý của nhiều khách trong dịp Tết Tân Sửu. Ảnh: Dân Việt. Gốc mai dáng đốc lạ, thu hút người dân tham quan. Ảnh: Dân Việt. Trâu kéo mai vàng tài lộc giá từ 1,5 triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy vào từng thế và độ tuổi của cây. Ảnh: Lao động. Mai vàng bonsai dáng quái. Ảnh: FB Bảo Khuê. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

