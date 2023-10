Báo lãi giảm 43%, Hãng tàu Superdong - Kiên Giang có tài sản thế nào?

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang (mã: SKG) được thành lập năm 2007, là doanh nghiệp dịch vụ vận tải đường thủy bằng tàu cao tốc và phà phục vụ hành khách đi tới các đảo Phú Quốc, Nam Du, Côn Đảo, Phú Quý và Hòn Nghệ. Công ty hiện có 6 tuyến vận chuyển đang khai thác, hoạt động tại các địa bàn như Kiên Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận. Trong đó, Rạch Giá - Phú Quốc, Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Nam Du là 3 tuyến đem về doanh thu chính cho công ty.



Công ty có địa chỉ trụ sở chính tại 187 Nguyễn Trung Trực, khu phố 5, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Người đại diện theo pháp luật công ty là ông Phan Hồng Phúc, Chủ tịch HĐQT.

Lợi nhuận lao dốc

Mới đây, Superdong - Kiên Giang đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với 91 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi gộp 19 tỷ đồng, giảm lần lượt 20,5% (tương đương giảm 23,6 tỷ đồng) và 32% so với cùng kỳ.

Điểm sáng là doanh thu hoạt động tài chính tăng 127% so với cùng kỳ, nhưng đạt giá trị khá “khiêm tốn” gần 6 tỷ đồng, do đó không đủ để bù đắp cho hoạt động kinh doanh cốt lõi sa sút. Hơn nữa, chi phí quản lý doanh nghiệp kỳ này còn tăng 12%, mặc dù công ty giảm được 8,5% chi phí bán hàng và không phát sinh chi phí lãi vay.

Kết quả, Superdong - Kiên Giang chỉ lãi sau thuế gần 8 tỷ đồng trong quý III/2023, giảm 43% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận gần như thấp nhất của Superdong - Kiên Giang trong 2 năm qua, chỉ nhỉnh hơn con số lỗ 5 tỷ đồng của quý IV/2022 nhưng kém xa so với 2 quý đầu năm nay.

Báo lãi giảm 43%, Hãng tàu Superdong - Kiên Giang có tài sản thế nào? (ảnh: Công ty CP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang).

Giải trình về kết quả kinh doanh, Superdong - Kiên Giang cho biết lợi nhuận giảm đến từ việc lượng khách du lịch đến Phú Quốc giảm trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó, quý III/2023 là thời điểm mưa bão kéo dài, lượng khách hủy chuyến nhiều, Superdong phải dừng hoạt động các tuyến khiến hoạt động đưa đón khách bị ảnh hưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Superdong - Kiên Giang ghi nhận 340 tỷ đồng doanh thu và gần 77 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 4% và 54% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu năm (478 tỷ đồng), vượt 7% chỉ tiêu lợi nhuận năm (72 tỷ đồng) sau 3 quý.

Tài sản Superdong – Kiên Giang có gì?

Trên bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Superdong - Kiên Giang đạt hơn 899 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với con số 857,1 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định ghi nhận 349,2 tỷ đồng, chiếm 38,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 269,2 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 179,9 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 55,7 tỷ đồng, chiếm 6,2% tổng tài sản và các khoản mục khác. Công ty có hơn 180 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, chiếm 20% tài sản.

Trong kỳ, tài sản biến động tăng chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 74,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 114,8 tỷ đồng, lên 269,2 tỷ đồng. Ngược lại, tài sản biến động giảm chủ yếu tài sản cố định giảm 20,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 92,4 tỷ đồng, về 349,2 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 17,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 37,3 tỷ đồng, về 179,9 tỷ đồng; và các khoản mục khác biến động không đáng kể.

Đến cuối quý III/2023, hàng tồn kho của Superdong - Kiên Giang là 30 tỷ đồng; phần tài sản dài hạn là gần 413 tỷ đồng; nợ phải trả chỉ hơn 10,5 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Công ty hiện không có nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu đạt 889 tỷ đồng bao gồm 633 tỷ đồng vốn điều lệ và 235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ở diễn biến liên quan, trước đó, vào đầu tháng 8/2023, Công ty CP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang đã bị Cục Thuế tỉnh Kiên Giang xử phạt vì kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Cụ thể, tổng số tiền Superdong - Kiên Giang phải nộp do bị xử lý về thuế là hơn 302 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt là 42,5 triệu đồng, tiền thuế truy thu và tiền chậm nộp gần 260 triệu đồng…