Đào quất xuống phố “ngóng” khách chi tiền mua chơi Tết

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng không khí Tết đã bắt đầu nhộn nhịp trên khắp các chợ hoa ở Hà Nội. Ảnh: Tiền phong Những ngày này, con đường dọc chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), xuất hiện nhiều hàng bán hoa đào và quất phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Người đưa tin Do ảnh hưởng của bão, lượng đào và quất năm nay giảm so với mọi năm, khiến giá bình quân tăng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Ảnh: Dân Việt Theo các tiểu thương, phần lớn đào đang bán trên thị trường là đào bích. Ảnh: Người đưa tin Những cành đào nhỏ và vừa giá dao động từ 120.000 đến 200.000 đồng/cành, cành đào to giá từ 600.000 - 1 triệu đồng/cành. Ảnh: Dân Việt Hoa đào sớm thường kén khách chơi, chủ yếu là người có tiền. Ảnh: Người đưa tin Các tiểu thương cũng cho biết, hầu hết đào được bán là những cây đào nở sớm, phục vụ khách hàng trưng bày trong dịp Noel và Tết Dương lịch đang cận kề. Ảnh: Suckhoedoisong Ngoài đào, chợ hoa Quảng Bá cũng bắt đầu bán quất cảnh. Ảnh: Tiền phong Trận lụt hồi tháng 9 cũng khiến quất ngập chết hết. Chỉ ít nhà ở trên cao, chạy được mới còn nên quất năm nay đắt hơn mọi năm. Ảnh: Người đưa tin Những chậu quất năm ngoái giá từ 200.000 - 250.000 đồng thì năm nay đã tăng khoảng 100.000 đồng/chậu. Ảnh: Tiền phong Những chậu quất quả to, chín đều và đẹp dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/chậu. Người bán cho biết, giá hiện còn rẻ, đên Tết những chậu này chắc lên 400.000 đồng/chậu. Ảnh: Dân Việt

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhưng không khí Tết đã bắt đầu nhộn nhịp trên khắp các chợ hoa ở Hà Nội. Ảnh: Tiền phong Những ngày này, con đường dọc chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội), xuất hiện nhiều hàng bán hoa đào và quất phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: Người đưa tin Do ảnh hưởng của bão, lượng đào và quất năm nay giảm so với mọi năm, khiến giá bình quân tăng từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. Ảnh: Dân Việt Theo các tiểu thương, phần lớn đào đang bán trên thị trường là đào bích. Ảnh: Người đưa tin Những cành đào nhỏ và vừa giá dao động từ 120.000 đến 200.000 đồng/cành, cành đào to giá từ 600.000 - 1 triệu đồng/cành. Ảnh: Dân Việt Hoa đào sớm thường kén khách chơi, chủ yếu là người có tiền. Ảnh: Người đưa tin Các tiểu thương cũng cho biết, hầu hết đào được bán là những cây đào nở sớm, phục vụ khách hàng trưng bày trong dịp Noel và Tết Dương lịch đang cận kề. Ảnh: Suckhoedoisong Ngoài đào, chợ hoa Quảng Bá cũng bắt đầu bán quất cảnh . Ảnh: Tiền phong Trận lụt hồi tháng 9 cũng khiến quất ngập chết hết. Chỉ ít nhà ở trên cao, chạy được mới còn nên quất năm nay đắt hơn mọi năm. Ảnh: Người đưa tin Những chậu quất năm ngoái giá từ 200.000 - 250.000 đồng thì năm nay đã tăng khoảng 100.000 đồng/chậu. Ảnh: Tiền phong Những chậu quất quả to, chín đều và đẹp dao động từ 300.000 - 350.000 đồng/chậu. Người bán cho biết, giá hiện còn rẻ, đên Tết những chậu này chắc lên 400.000 đồng/chậu. Ảnh: Dân Việt