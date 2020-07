Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang "lao đao" trước sóng COVID-19

Cụ thể, doanh thu quý 2 đạt 61 tỷ đồng, giảm 59%; lợi nhuận gộp giảm về 10 tỷ đồng từ mức 60 tỷ đồng của cùng kỳ. Nguyên nhân do dịch COVID-19 bùng phát mạnh vào quý 2, cụ thể là tháng 4 khiến Superdong Kiên Giang phải tạm ngưng hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan chức năng.



Chi phí dầu DO giảm 63% do tổng số chuyến trong quý giảm 41% so với cùng kỳ và số lượng hành khách trên một số tuyến không lấp đầy công suất. Lịch nghỉ dưỡng, nghỉ hè trong tháng 5 và tháng 6 đã thay đổi do dịch COVID-19. Cũng bởi số chuyến giảm nên lệ phí hàng hải, lệ phí bến, chi phí khăn nước giảm 60% so với cùng kỳ.

Hoạt động kinh doanh ngưng trệ khiến các chi phí đều giảm. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ vỏn vẹn 640 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi đến 46 tỷ đồng, tương ứng giảm 99%. Đây là mức lợi nhuận thấp kỷ lục của Công ty.

SKG báo lãi thấp kỷ lục trong quý 2/2020.

Trong quý 1, lợi nhuận của Superdong Kiên Giang cũng đã bắt đầu lao dốc vì COVID-19, doanh thu thuần vỏn vẹn 88 tỷ đồng, suy giảm 21% so với cùng kỳ 2019. Sau khi trừ các loại chi phí, SKG ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 5,4 tỷ đồng, lao dốc tới gần 81% so với mức 29 tỷ của cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Superdong Kiên Giang báo doanh thu thuần giảm 43% xuống 149 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 6 tỷ đồng, giảm 92%. Theo đó, Superdong Kiên Giang đã thực hiện 42% kế hoạch doanh thu và 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến 30/6 là 930 tỷ đồng, tương đương đầu kỳ, chủ yếu thuộc các tài sản cố định như tàu, máy móc...

Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 93 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với đầu năm. Trong đó, SKG trả trước cho Kaibuok Shipyard (M) Sdn, Bhd gần 62 tỷ đồng. Công ty không có nợ vay tài chính.