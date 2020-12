Bất ngờ cách kiếm tiền "đỉnh” như quý tử nhà sao Việt

Khi cả nước đồng lòng hướng về miền Trung, không chỉ các sao Việt mà con trai Đăng Khôi - Thủy Anh cũng cống hiến sức lực góp phần khắc phục hậu quả do bão lũ gây nên. Ảnh: Zing. Nhận được gợi ý từ mẹ, bé Ken (con trai Đăng Khôi - Thủy Anh) đã kêu gọi bạn bè cùng lớp chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung bằng cách tự mình làm thùng gây quỹ, đính kèm câu slogan thân thương “Bớt 1 bữa sáng, ấm lòng miền Trung”. Ảnh: Zing. Đáng nói, chỉ trong một ngày, số tiền Ken kêu gọi được từ bạn bè là 2.458.000 đồng, 80 triệu đồng từ người thân, bản thân cậu bé cùng bố mẹ cũng đóng góp 20 triệu đồng. Ảnh: FBNV Bé Thiên Từ - con trai Đan Trường chưa đầy 4 tuổi những đã co khả năng kiếm tiền nhờ kênh YouTube riêng bố mẹ lập cho. Ảnh: Zing. Với hơn 82.000 người theo dõi, thông qua những video chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình được bố mẹ ghi lại, bé Thiên Từ kiếm được 1.000 USD/tháng (khoảng 23 triệu đồng). Ảnh: FBNV. Tại tiệc sinh nhật lần thứ 45 của Đan Trường, nam ca sĩ khoe món quà đầu tiên do con trai tặng là chiếc iPhone 12 cao cấp nhất vừa được phát hành. Nam ca sĩ cho biết, số tiền hoàn toàn đến từ kênh YouTube riêng của cậu con trai. Ảnh: FBNV. Trong một chia sẻ mới đây, Phan Hiển tiết lộ, người kiếm tiền giỏi nhất nhà không phải hai vợ chồng anh mà lại là cậu con trai KuBi, tên thật là Minh Cường. Ảnh: Dân Việt KuBi nhận được nhiều lời mời quảng cáo, chụp ảnh, làm gương mặt đại diện chocác thể loại nhãn hàng, từ tã bỉm, sữa, thời trang, đến bánh kẹo..Ảnh: FBNV. Bé Thỏ - con gái siêu mẫu Xuân Lan cũng có khả năng giúp mẹ kiếm được khoản tiền không nhỏ từ khi 8 tháng tuổi khi NTK Đỗ Mạnh Cường đã ngỏ lời để bé Thỏ trở thành đại diện hình ảnh cho dòng sản phẩm cao cấp của mình. Ảnh: Vietnamnet Hiện tại, bé Thỏ chắc hẳn đã mang về cho mình một khối tài sản và lượng fan không nhỏ với công việc người mẫu. Ảnh: FBNV. Video: Bất ngờ với sự lột xác ngoạn mục của các quý tử nhà Sao Việt. Nguồn: Saostar

