An tâm cống hiến với sản phẩm Tiết kiệm Lực lượng vũ trang của Bac A Bank

Đúng như tên gọi, Tiết kiệm Lực lượng vũ trang hướng tới các khách hàng đang công tác trong Lực lượng Công an Nhân dân và lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Với điều kiện tham gia vô cùng đơn giản, chỉ cần gửi tối thiểu 1 triệu đồng với kỳ hạn từ 06 tháng trở lên, Tiết kiệm Lực lượng vũ trang sẽ giúp khách hàng an tâm tích lũy, chủ động tài chính. Qua sản phẩm này, BAC A BANK mong muốn được đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa các kế hoạch, mục tiêu trong cuộc sống - giúp khách hàng có thể vững tin công tác và cống hiến, vì chủ quyền, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.