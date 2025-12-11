Khu thương mại tự do Hải Phòng là mô hình đầu tiên tại miền Bắc

Khu thương mại tự do Hải Phòng là mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên tại miền Bắc. Đây không chỉ là một cái tên mới, mà là một tư duy quản lý mới.

Ngày 11/12, UBND thành phố Hải Phòng - Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp cùng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề “Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng - Điểm đến của kỷ nguyên mới”.

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại Hội nghị.

Không chỉ là một cái tên mới, mà là một tư duy quản lý mới

Ông Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị khẳng định, Khu thương mại tự do Hải Phòng là mô hình Khu thương mại tự do đầu tiên tại miền Bắc, được xây dựng dựa trên những kinh nghiệm thành công của thế giới, kết hợp với thực tiễn và lợi thế đặc thù của Hải Phòng. Đây không chỉ là một cái tên mới, mà là một tư duy quản lý mới.

Ông nhấn mạnh, Khu thương mại tự do sẽ tạo ra hành lang pháp lý thông thoáng để hàng hóa được lưu thông thuận lợi nhất, giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán về chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thay vì chỉ dựa vào ưu đãi thuế, thành phố Hải Phòng cam kết tạo ra một môi trường đầu tư với các thủ tục hành chính được tối giản, quyền lợi của nhà đầu tư được bảo đảm bằng những chính sách vượt trội đã được Quốc hội và HĐND thành phố thông qua. Quan trọng nhất, đây là cam kết của chính quyền thành phố về việc luôn đồng hành, sẵn sàng thay đổi để phục vụ sự phát triển của doanh nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Nghị quyết số 226/2025/QH15 là “khung thể chế vàng” cho Hải Phòng bứt phá. Theo đó, Bộ Tài chính phối hợp cùng thành phố có tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá đặc biệt là trong lĩnh vực thuế quan, hải quan, tài chính, quản trị thương mại quốc tế cho Khu thương mại tự do với một hệ sinh thái đồng bộ, toàn diện phát triển bền vững.

“Khu thương mại tự do Hải Phòng là ưu đãi chưa từng có tiền lệ, không chỉ là mô hình mới mà là một hướng đi chiến lược giúp nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu”, ông Kiên nhấn mạnh.

Hải Phòng cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, để tối ưu hóa lợi thế và nâng tầm vị thế của mình trong bản đồ thu hút đầu tư nước ngoài, Hải Phòng cần tập trung thu hút FDI thế hệ mới theo 3 nhóm lĩnh vực trọng tâm, phù hợp với Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đó là, Công nghệ tiên tiến và đổi mới sáng tạo, ưu tiên thu hút các dự án trong lĩnh vực bán dẫn, AI, tự động hóa, R&D và các ngành công nghiệp phụ trợ công nghệ cao, tạo động lực cho sự chuyển dịch cơ cấu. Kinh tế biển và logistics thông minh, phát huy lợi thế cảng, thu hút đầu tư vào phát triển dịch vụ logistics, cảng biển thông minh, hình thành các trung tâm phân phối và trung chuyển quốc tế. Phát triển bền vững, đẩy mạnh thu hút các dự án sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố cảng xanh, trung hòa carbon.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô là 6.292 ha, được thành phố tính toán, bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với 2 khu kinh tế động lực là Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Sự phân bổ không gian vị trí của Khu thương mại tự do được thành phố Hải Phòng cân nhắc tỉ mỉ, tính toán với chiến lược cụ thể để tận dụng tối đa các tiềm năng lợi thế về hạ tầng hiện hữu và hạ tầng quy hoạch, hạ tầng giao thông, tạo ra tổng thể Khu thương mại tự do linh hoạt, hiệu quả và có khả năng thích ứng cao.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã đề cập 3 thông điệp quan trọng và 3 yêu cầu cần thiết để phát triển bền vững Khu thương mại tự do, đó là: Hải Phòng cần chuyển từ “công nghiệp hóa” sang “quốc tế hóa thương mại và logistics”; Khu thương mại tự do phải trở thành một phần trong cải cách thể chế tổng thể và kết cấu hạ tầng thương mại của quốc gia; Khu thương mại tự do Hải Phòng phải gắn với khả năng dẫn dắt cả vùng duyên hải Bắc Bộ và hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng.

Cùng với đó là 3 yêu cầu: Cần tạo chuẩn xanh - chuẩn quốc tế - chuẩn số hóa cho Khu thương mại tự do; cần đảm bảo yêu cầu về năng lượng sạch, logistics hiện đại, thương mại bền vững; cần tăng cường hợp tác để phát triển cụm công nghệ cao - linh kiện điện tử - sản xuất vật liệu, kết nối cảng biển - logistics - công nghiệp hỗ trợ...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Trung Kiên đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các Sở, ban, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của doanh nghiệp và chuyên gia; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan để có thể thu hút đầu tư ngay vào các vị trí đã có cơ sở hạ tầng, đồng thời sớm đầu tư xây dựng các khu chức năng trong các khu vực còn lại của Khu Thương mại tự do, sớm đóng góp vào tăng trưởng của thành phố; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục để sớm đầu tư xây dựng các khu chức năng trong các khu vực còn lại của Khu Thương mại tự do; thiết lập ngay “đường dây nóng” hoặc Tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục vào Khu thương mại tự do.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh, cánh cửa Khu thương mại tự do Hải Phòng đã mở rộng. Thành phố Hải Phòng cam kết sẽ là đối tác tin cậy, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên con đường đi tới thành công. Sự thành công của các doanh nghiệp cũng chính là thước đo cho sự phát triển của thành phố.