Xã hội

Công an Hải Phòng cảnh báo về loại ma túy mới kịch độc, gấp 50 lần heroin

Theo cơ quan chức năng, Fentanyl là loại ma túy tổng hợp có độc tính rất cao, gấp 100 lần so với morphine và gấp 50 lần so với heroin.

Gia Đạt

Ngày 11/12, Công an TP Hải Phòng có thông tin cảnh báo về việc xuất hiện loại ma túy mới kịch độc, độc tính gấp 100 lần so với morphine và gấp 50 lần so với heroin. Trước đó, ngày 23/11/2025, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn do Nguyễn Anh Tuấn (sinh 1994, trú tại Hà Nội) cầm đầu.

3-8992.jpg
Công an Hải Phòng Cảnh báo xuất hiện loại ma túy mới kịch độc.

Qua điều tra, Nguyễn Anh Tuấn khai nhận đã sử dụng lọ ma túy Fentanyl pha trộn với nhiều loại dung dịch để sử dụng. Các đối tượng trong vụ án đã sử dụng nhiều xe máy không biển số để cất giấu các loại ma túy với số lượng lớn và gửi tại các hầm nhà chung cư quanh khu vực đối tượng sinh sống. Khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, lực lượng chức năng phát hiện 6 lọ thủy tinh chứa dung dịch lỏng trong suốt, kết luận giám định là Fentanyl.

Theo cơ quan chức năng, Fentanyl là loại ma túy tổng hợp có độc tính rất cao, gấp 100 lần so với morphine và gấp 50 lần so với heroin. Đây là loại ma túy dễ gây nhiễm độc khi tiếp xúc qua da, hít thở hoặc nuốt phải và chỉ một lượng rất nhỏ (khoảng 2mg) cũng có thể gây tử vong suy hô hấp. Cơ quan Công an đã khuyến cáo người dân và chỉ đạo các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bắt, khám xét các đối tượng liên quan đến ma túy cần tuân thủ nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn. Đặc biệt chú ý cẩn trọng khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu tàng trữ, sử dụng chất không rõ nguồn gốc (bột trắng, dung dịch, thuốc viên...)

Quá trình vận chuyển và bảo quản vật chứng phải được niêm phong kín, đặt trong các túi, hộp chứa chuyên dụng, có dán nhãn cảnh báo nguy hiểm rõ ràng. Đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh phơi nhiễm trong quá trình làm nhiệm vụ, tránh chạm tay trực tiếp lên da, mắt, mũi, miệng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải tháo bỏ trang phục bảo hộ theo quy trình và rửa tay kỹ bằng xà phòng, nước.

Công an TP Hải Phòng thông tin về loại ma túy tổng hợp mới có độc tính rất cao Fentanyl để người dân biết và nâng cao cảnh giác.

Nguồn: ĐTHĐT.
