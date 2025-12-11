Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phát hiện hơn 94 tấn quần áo không rõ nguồn gốc ở Hải Phòng

Qua kiểm tra hộ kinh doanh do bà Nhàn làm chủ, lực lượng chức năng rà soát, kiểm đếm toàn bộ 2 kho chứa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Gia Đạt

Ngày 11/12, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện hơn 94 tấn quần áo đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại hai kho hàng của một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kiến An.

1-6280.jpg
Kho hàng chứa hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với một số hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kiến An. Qua kiểm tra hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thị Nhàn làm chủ, lực lượng chức năng rà soát, kiểm đếm toàn bộ 2 kho chứa hàng của cơ sở đã phát hiện tổng cộng 137.899 kg quần áo các loại, trong đó có 94.039 kg quần áo đã qua sử dụng, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa trên sau đó đã được lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả kiểm tra và mức độ vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 52,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh của bà Nhàn. Trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định là 752.312.000 đồng. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tiến hành tổ chức bán đấu giá toàn bộ 94.039 kg quần áo đã qua sử dụng vi phạm nêu trên.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#quần áo nhập lậu #Hải Phòng #kiểm tra hàng hóa #hộ kinh doanh #bà Nhàn #hàng không rõ nguồn gốc

Bài liên quan

Xã hội

Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ chở hàng cấm, hàng giả

Quá trình tuần tra, Cảnh sát giao thông Phú Thọ phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm "bẩn".

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ, trong tháng 11/2025, qua công tác phối hợp và tuần tra kiểm soát, đơn vị đã phát hiện 10 vụ, với 10 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hàng cấm, hàng giả, thực phẩm “bẩn”, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 400 chiếc ô, 372 đôi tất, 300 bộ quần áo các loại, 1.212 đôi dép, 64 màn hình điện thoại, 24 chip điện thoại... và hơn 500 kg xương, nội tạng động vật.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội cảnh báo lừa đảo khi vay tiền online dịp cuối năm

Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay vốn, giải ngân nhanh trên mạng xã hội facebook.

Ngày 26/11, Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày cuối năm, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ kinh doanh, sản xuất, tiêu dùng. Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

vay-tien-online-1575857221989456048367-crop-16758563902371714041574.jpg
Ảnh minh họa.
Xem chi tiết

Xã hội

Chi tiết nhỏ trên vỏ hộp điện thoại khiến tên cướp ngân hàng sa lưới

Chỉ từ chi tiết trên vỏ hộp điện thoại mà đối tượng sử dụng để làm quả mìn giả rồi cướp ngân hàng, các điều tra viên đã lần ra thủ phạm.

1.jpg
Theo hồ sơ vụ án, chiều muộn 26/1/2018, trực ban Công an tỉnh Bắc Giang - (cũ) nhận được cuộc điện thoại báo về việc Chi nhánh ngân hàng (phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang) vừa bị cướp. Đối tượng gây án mang theo súng và mìn tự chế. Theo lời khai của nhân viên ngân hàng, vào thời điểm trên một người đàn ông tiến đến quầy làm thủ tục, đưa cho nhân viên mẩu giấy viết những lời đe dọa rằng hắn ta có súng, mìn tự chế rồi yêu cầu đưa tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
88.jpg
Quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng chỉ biết làm theo yêu cầu. Trước khi rời đi, đối tượng để lại quả mìn tự chế ở hiện trường. Do hoảng sợ, nên các nhân chứng hầu như không cung cấp được thông tin gì về nhận dạng tên cướp. Trích xuất dữ liệu từ camera của ngân hàng cũng chỉ nhìn thấy một nam giới, ăn mặc kín mít, có hành vi đe dọa, cướp tiền. (Ảnh minh họa, nguồn internet)
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới