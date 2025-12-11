Phát hiện hơn 94 tấn quần áo không rõ nguồn gốc ở Hải Phòng

Qua kiểm tra hộ kinh doanh do bà Nhàn làm chủ, lực lượng chức năng rà soát, kiểm đếm toàn bộ 2 kho chứa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Ngày 11/12, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện hơn 94 tấn quần áo đã qua sử dụng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc tại hai kho hàng của một hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kiến An.

Kho hàng chứa hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, Phòng An ninh kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với một số hộ kinh doanh trên địa bàn phường Kiến An. Qua kiểm tra hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thị Nhàn làm chủ, lực lượng chức năng rà soát, kiểm đếm toàn bộ 2 kho chứa hàng của cơ sở đã phát hiện tổng cộng 137.899 kg quần áo các loại, trong đó có 94.039 kg quần áo đã qua sử dụng, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng hóa trên sau đó đã được lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả kiểm tra và mức độ vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 52,5 triệu đồng đối với hộ kinh doanh của bà Nhàn. Trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định là 752.312.000 đồng. Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường thành phố sẽ tiến hành tổ chức bán đấu giá toàn bộ 94.039 kg quần áo đã qua sử dụng vi phạm nêu trên.

