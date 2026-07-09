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Sống Khỏe

Không tự ý cạo gió, xoa bóp trẻ bị liệt mặt để tránh biến chứng

Thời gian gần đây, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều trẻ bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên. Có bệnh nhi mới học lớp 2, lớp 9 nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín...

Thúy Nga

ThS.BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên không chỉ gặp ở người trưởng thành mà có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em.

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Bác sĩ chữa trị cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Hoàng Duy Luân, bệnh thường khởi phát đột ngột. Trước đó, người bệnh có thể có cảm giác mệt mỏi, đau đầu, đau vai gáy hoặc tê bì nửa mặt.

Theo y học cổ truyền, bệnh thuộc chứng "khẩu nhãn oa tà", biểu hiện bằng méo miệng, mắt nhắm không kín, được cho là liên quan đến phong hàn xâm nhập kinh lạc vùng đầu mặt.

Tuy nhiên, thực tế nhiều gia đình vẫn cho rằng trẻ bị "trúng gió", "nhiễm lạnh" nên cạo gió, xoa bóp mạnh hoặc áp dụng các mẹo dân gian. Điều này không điều trị được nguyên nhân, đồng thời khiến trẻ đến viện muộn, bỏ lỡ thời điểm điều trị hiệu quả và làm tăng nguy cơ để lại di chứng.

Đặc biệt, nếu trẻ hoặc người lớn bị méo miệng kèm yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội, co giật, mất thăng bằng, lơ mơ hoặc nôn nhiều, cần đưa đến cơ sở y tế cấp cứu ngay vì đây có thể là dấu hiệu của các bệnh lý thần kinh nguy hiểm, không đơn thuần là liệt dây thần kinh số VII ngoại biên.

Theo BSCKII Nguyễn Minh Trang, Quyền Trưởng khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, phụ huynh cần đưa trẻ đi khám ngay khi thấy các dấu hiệu như méo miệng, cười lệch, mắt nhắm không kín, uống nước bị chảy, thức ăn đọng một bên má hoặc trẻ nói khó hơn bình thường.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể kết hợp y học hiện đại với các phương pháp y học cổ truyền như điện châm, ôn châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi nhằm hỗ trợ phục hồi vận động cơ mặt, cải thiện chức năng và giảm nguy cơ di chứng. Các kỹ thuật này cần được thực hiện tại cơ sở y tế bởi nhân viên có chuyên môn, không nên tự áp dụng tại nhà.

Một vấn đề quan trọng khác là bảo vệ mắt. Khi mắt bên liệt không thể nhắm kín, giác mạc rất dễ bị khô, trầy xước hoặc tổn thương. Người bệnh cần được bác sĩ hướng dẫn chăm sóc mắt đúng cách, có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt bôi trơn và bảo vệ mắt khi ngủ nếu có chỉ định.

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh do nhiễm lạnh đột ngột, phụ huynh nên nhắc trẻ lau khô người, tóc và tai sau khi bơi; thay quần áo ướt; không ngồi lâu trong phòng điều hòa quá lạnh hoặc để luồng gió thổi trực tiếp vào vùng đầu, mặt và cổ. Đồng thời, cần giữ ấm cơ thể hợp lý, ngủ đủ giấc và duy trì sức khỏe tốt.

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#Liệt dây thần kinh số VII ngoại biên ở trẻ em #Chẩn đoán và điều trị sớm bệnh liệt mặt #Ảnh hưởng của phong hàn và các mẹo dân gian #Chăm sóc và bảo vệ mắt khi bị liệt mặt #Nguy cơ biến chứng và cách phòng ngừa

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