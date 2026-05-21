Phẫu thuật u dây VIII bằng kỹ thuật hiện đại, bảo tồn dây VII

Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân 32 tuổi, quê Hải Phòng, mắc u dây thần kinh số VIII bên trái kích thước khoảng 3x4 cm.

Người bệnh được phẫu thuật vi phẫu kết hợp kỹ thuật mài ống tai trong và theo dõi thần kinh trong mổ lấy toàn bộ khối u, bao gồm phần nằm sâu trong ống tai trong, đồng thời bảo tồn dây thần kinh VII.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, không liệt mặt, phục hồi vận động tốt và xuất viện sau 7 ngày.

Bác sĩ thăm khám, động viên bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

TS.BS Đặng Hoài Lân, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện TƯQĐ 108 cho biết, u dây thần kinh số VIII (u tiền đình ốc tai) là bệnh lý phức tạp trong chuyên ngành Ngoại Thần kinh do khối u nằm sâu ở vùng góc cầu tiểu não, liên quan mật thiết tới nhiều cấu trúc thần kinh quan trọng, đặc biệt là dây thần kinh VII – dây chi phối vận động cơ mặt và biểu cảm.

Mục tiêu của phẫu thuật hiện đại không chỉ là lấy tối đa khối u mà còn phải ưu tiên bảo tồn chức năng thần kinh, nhất là dây VII và khả năng nghe còn lại của người bệnh. Liệt dây VII sau mổ có thể gây méo miệng, mất cân đối khuôn mặt, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, giao tiếp và tâm lý người bệnh.

Việc kết hợp vi phẫu hiện đại, mài ống tai trong và theo dõi thần kinh trong mổ giúp tăng khả năng lấy tối đa khối u, bảo tồn chức năng thần kinh, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị.

U dây thần kinh của bệnh nhân trước và sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia thần kinh, u dây thần kinh số VIII thường tiến triển chậm nên nhiều người dễ bỏ qua triệu chứng ban đầu. Người dân nên đi khám chuyên khoa Tai Mũi Họng hoặc Ngoại Thần kinh khi có các biểu hiện: Ù tai kéo dài một bên; Nghe kém tăng dần không rõ nguyên nhân; Chóng mặt tái diễn, mất thăng bằng; Tê mặt, co giật cơ mặt hoặc yếu cơ mặt nhẹ; Đau đầu kéo dài kèm giảm thính lực.

Các phương pháp giúp phát hiện bệnh sớm gồm: Đo thính lực; Chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não và góc cầu tiểu não; Đánh giá chức năng dây thần kinh sọ não.

Phát hiện sớm giúp tăng khả năng điều trị hiệu quả, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Nếu phát hiện muộn, khối u có thể gây nhiều biến chứng nặng nề do chèn ép các cấu trúc thần kinh và não.

