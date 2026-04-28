Nguy cơ liệt mặt mùa hè do chủ quan, dùng điều hòa sai cách

Nhiều người cho rằng liệt mặt thường chỉ xuất hiện vào mùa đông, khi thời tiết rét buốt. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, giữa mùa hè oi nóng, bệnh lý này vẫn có thể xảy ra nếu cơ thể bị nhiễm lạnh đột ngột do điều hòa, quạt hoặc thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Thậm chí, có xu hướng gia tăng về số ca bệnh.

Lệch mặt, méo miệng, không cười được sau khi ngủ dậy

Mới đây, một nam sinh viên năm cuối đại học đã phải nhập viện trong tình trạng méo miệng, mắt nhắm không kín sau một đêm ngủ dậy.

Theo chia sẻ, trước đó nam sinh có ngâm mình trong bể sục nước nóng khoảng 2-3 giờ. Sau đó trở về phòng nghỉ bật điều hòa. Sáng hôm sau thức dậy, người bệnh hoảng hốt khi nhận thấy miệng không khép kín, uống nước khó, đánh răng bị chảy nước ra ngoài, không cười được, mắt nhắm không kín, lông mày một bên không cử động.

Ngay sau đó, người bệnh đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, còn gọi là liệt mặt.

Giác hơi là một trong những phương pháp điều trị liệt mặt hiệu quả - Ảnh BVCC

Bệnh nhân được chỉ định điều trị bằng y học hiện đại sử dụng thuốc kháng viêm kết hợp y học cổ truyền điện châm, xoa bóp bấm huyệt, giác hơi. Sau một thời gian ngắn điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, vận động cơ mặt phục hồi tốt hơn, ăn uống và sinh hoạt thuận lợi hơn.

Người bệnh cho biết ban đầu rất lo lắng vì khuôn mặt thay đổi đột ngột, nói chuyện khó khăn, mắt không nhắm kín gây bất tiện vô cùng trong quá trình sinh hoạt, ảnh hưởng đến ngoại hình và thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị, các triệu chứng giảm nhiều nên tinh thần cũng ổn định trở lại.

Vì sao mùa hè vẫn dễ bị liệt mặt?

Theo ThS. BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai, liệt dây thần kinh số VII ngoại biên là tình trạng khá phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi và do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên.

Bác sĩ cho biết, mùa hè là thời điểm nhiều người chủ quan, nghĩ thời tiết nóng nên không thể “trúng lạnh”. Thực tế, việc di chuyển liên tục giữa môi trường nóng và lạnh, đang ở ngoài trời nắng nóng vào phòng điều hòa ngay, để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, đầu hoặc gáy có thể khiến mạch máu co thắt gây thiếu máu cục bộ và viêm dây thần kinh dẫn tới liệt mặt.

Người dân cần chú ý những biểu hiện điển hình như: Mặt mất cân đối; Miệng méo lệch sang bên; Mất nếp nhăn trán; Mắt bên liệt nhắm không kín; Uống nước dễ chảy ra ngoài khóe miệng; Nói không tròn tiếng; Không huýt sáo, không phồng má được; Có thể kèm đau tai, ù tai; Giảm vị giác ở phần trước lưỡi…

Theo ThS.BS Luân, bệnh tuy không đe dọa tính mạng nhưng nếu chậm điều trị có thể để lại di chứng kéo dài như co cứng cơ mặt, méo miệng dai dẳng, giảm vị giác, ảnh hưởng ngoại hình và tâm lý.

Đừng chủ quan vào mùa hè, điều trị sớm phục hồi hiệu quả

Liệt mặt ngoại biên nếu được phát hiện sớm trong “giai đoạn vàng”, điều trị đúng hướng sẽ có khả năng hồi phục cao. Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được điều trị nội khoa, kết hợp y học cổ truyền như châm cứu, giác hơi, xoa bóp bấm huyệt để tối ưu hiệu quả.

ThS.BS Hoàng Duy Luân, Khoa Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai điện châm cho người bệnh liệt mặt - Ảnh BVCC

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện dấu hiệu méo miệng, mắt nhắm không kín, cười lệch mặt… cần đến cơ sở y tế sớm để được thăm khám. Không nên tự ý cạo gió, đắp thuốc hoặc trì hoãn điều trị tại nhà.

Để hạn chế nguy cơ liệt mặt giữa thời tiết nắng nóng, các bác sĩ Y học cổ truyền - Bệnh viện Bạch Mai khuyến nghị: Người dân không để điều hòa quá lạnh sâu. Tránh để luồng gió lạnh thổi thẳng vào mặt, đầu, gáy.

Không tắm khuya, sấy khô đầu sau khi gội. Hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột và có biện pháp khi phải di chuyển ra vào các khu vực nóng lạnh để tránh sốc nhiệt. Tập luyện thể dục đều đặn. Ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc; Giữ tinh thần thoải mái, tránh stress kéo dài.

Trường hợp nam sinh viên nói trên cho thấy, liệt mặt không chỉ xuất hiện vào mùa đông mà còn có thể xảy ra vào mùa hè, nhất là khi nhiệt độ thay đổi đột ngột, thói quen nằm phòng điều hòa quá lạnh.

Hơn thế, người khỏe mạnh cũng có thể gặp biến cố bất ngờ. Giữ cơ thể thích nghi tốt với nhiệt độ môi trường và đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để tránh những di chứng đáng tiếc.

