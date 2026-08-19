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Sống Khỏe

Nữ sinh 19 tuổi mờ mắt như có màn sương, nguyên nhân ở dây thần kinh

Tê một bên tay chân, sau đó mờ mắt kéo dài, nữ sinh 19 tuổi đi khám nhiều nơi mới phát hiện nguyên nhân liên quan thần kinh.

Thúy Nga

Từ tê tay chân đến nhìn như có màn sương trước mắt

Khoảng năm 2025, nữ sinh 19 tuổi bắt đầu xuất hiện tình trạng tê một bên tay, chân. Nghĩ rằng cơ thể có thể thiếu vitamin, em tự mua vitamin uống. Sau một thời gian, triệu chứng giảm rồi hết nên không tiếp tục kiểm tra.

Đến khoảng tháng 3/2026, tình trạng tê tái diễn. Lần này, ngoài tê tay chân, nữ sinh bắt đầu nhìn mờ mắt phải.

Theo bệnh nhân, năm 2025 em chưa xuất hiện triệu chứng về mắt. Chỉ đến khi các triệu chứng tái diễn vào năm 2026, mắt phải mới bắt đầu nhìn mờ. Em mô tả cảm giác như “có một cái màn sương che” trước mắt. Tình trạng kéo dài khoảng một tuần.

Lo lắng, nữ sinh lần lượt đến khám tại nhiều cơ sở y tế. Ban đầu, triệu chứng tê tay chân được thăm khám theo hướng bệnh lý cơ xương khớp. Khi xuất hiện nhìn mờ, em tiếp tục khám chuyên khoa mắt.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy nhãn cầu không phát hiện bất thường. Trước tình trạng giảm thị lực nhưng chưa tìm được nguyên nhân tại mắt, bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân chụp cộng hưởng từ (MRI) để đánh giá thêm, trong đó có khả năng liên quan đến thần kinh thị giác.

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Phim chụp cộng hưởng từ của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Nhãn cầu bình thường, nguyên nhân lại nằm ở thần kinh

Sau đó, nữ sinh tiếp tục khám tại một số cơ sở y tế ở Cần Thơ và cũng được khuyến nghị chụp MRI. Em quyết định lên TP HCM kiểm tra.

Kết quả MRI cho thấy vấn đề không nằm ở nhãn cầu mà liên quan đến thần kinh. Sau quá trình thăm khám tại nhiều nơi, nữ sinh trở lại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để được kiểm tra và điều trị.

Thời điểm này, bệnh nhân đang là sinh viên năm nhất. Việc phải nhập viện trong khi đang học khiến em không khỏi lo lắng, nhất là sau nhiều lần thăm khám nhưng chưa xác định được nguyên nhân rõ ràng.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được điều trị và theo dõi. Sau khoảng một tuần, tình trạng đã cải thiện nhưng thị lực chưa trở lại hoàn toàn.

Sau khoảng 4 tháng điều trị, thị lực mắt phải cải thiện rõ rệt. “Em thấy nó hoàn toàn rồi. Mắt em hiện không còn mờ như thời điểm đầu em đi khám nữa”, bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh nhân được chẩn đoán viêm dây thần kinh thị giác. Hiện em vẫn sử dụng thuốc theo chỉ định và tiếp tục được theo dõi do tổn thương thần kinh cần thời gian điều trị.

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Bác sĩ phân tích tổn thương thần kinh trên phim chụp - Ảnh BVCC

TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, người trực tiếp theo dõi và điều trị cho bệnh nhân cho biết, viêm dây thần kinh thị giác là tình trạng viêm ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác, cấu trúc đảm nhiệm việc truyền tín hiệu hình ảnh từ mắt lên não. Người bệnh có thể xuất hiện giảm thị lực, nhìn mờ hoặc thay đổi khả năng nhìn màu. Tùy nguyên nhân và mức độ tổn thương, việc điều trị cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và theo dõi.

Khi nào mờ mắt cần được khám sớm?

- Mờ mắt xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài không rõ nguyên nhân.

- Thị lực giảm nhưng khám mắt không phát hiện bất thường tại nhãn cầu.

- Mờ mắt đi kèm tê, yếu tay chân hoặc các triệu chứng thần kinh khác.

- Thị lực thay đổi sau nhiều lần tái diễn hoặc ngày càng tăng.

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#Chẩn đoán nhầm mờ mắt do thần kinh #Viêm dây thần kinh thị giác #Triệu chứng thần kinh liên quan đến mắt

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