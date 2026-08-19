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Sống Khỏe

Vết thương do gà mổ, cụ bà 86 tuổi nhập viện vì uốn ván

Vết thương do gà mổ tưởng chừng không đáng ngại nhưng sau khoảng 10 ngày, cụ bà 86 tuổi xuất hiện cứng hàm, khó nuốt và mắc uốn ván.

Thúy Nga

Chủ quan với vết thương nhỏ, nhập viện vì uốn ván

Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và điều trị một người bệnh nữ 86 tuổi mắc uốn ván sau khi bị gà mổ khoảng 10 ngày trước.

Khi nhập viện, người bệnh xuất hiện cứng hàm, khó nuốt, ăn uống khó khăn. Đây là những biểu hiện điển hình cần lưu ý ở người mắc uốn ván. Người bệnh được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Trường hợp này cho thấy không nên chủ quan với những tổn thương ngoài da do động vật gây ra. Những vết cắn, cào, mổ hoặc trầy xước dù nhỏ vẫn có thể trở thành đường vào của vi khuẩn gây bệnh nếu vết thương bị nhiễm bẩn và không được xử trí phù hợp.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, uốn ván do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua các vết thương trên da. Khi bệnh tiến triển, độc tố của vi khuẩn tác động lên hệ thần kinh, gây cứng hàm, khó há miệng, khó nuốt, cứng cơ và các cơn co thắt cơ.

Ở trường hợp nặng, người bệnh có thể xuất hiện co thắt, co giật toàn thân, ảnh hưởng đến hô hấp và đe dọa tính mạng.

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Ảnh minh họa BVCC

Không đánh giá nguy cơ chỉ bằng kích thước vết thương

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, một trong những nguyên nhân khiến uốn ván vẫn có thể xảy ra là người dân thường xem nhẹ các vết thương nhỏ, nhất là những tổn thương do sinh hoạt hằng ngày.

Tuy nhiên, nguy cơ không chỉ phụ thuộc vào việc vết thương lớn hay nhỏ mà còn liên quan đến tình trạng nhiễm bẩn của vết thương và lịch sử tiêm chủng của mỗi người.

Khi bị động vật cắn, cào, mổ hoặc gây trầy xước da, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước sạch. Nếu có dị vật, cần loại bỏ phù hợp, đồng thời đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí.

Đặc biệt, người bị thương cần cung cấp cho nhân viên y tế thông tin về thời điểm xảy ra tổn thương và lịch sử tiêm phòng uốn ván. Căn cứ vào đặc điểm vết thương và tình trạng tiêm chủng, bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ và chỉ định biện pháp dự phòng phù hợp.

Tùy từng trường hợp, người bệnh có thể được chỉ định tiêm vắc xin phòng uốn ván và/hoặc huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Việc dự phòng đúng chỉ định, đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa bệnh.

"Chủ động xử trí vết thương và kiểm tra tình trạng tiêm phòng uốn ván sau những tổn thương có nguy cơ nhiễm bẩn là biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt, người dân không nên chờ đến khi xuất hiện các triệu chứng điển hình mới tìm kiếm sự chăm sóc y tế", các bác sĩ khuyến cáo.

Bị gà mổ, cào, cắn cần làm gì?

- Rửa sạch ngay vết thương dưới vòi nước sạch.

- Loại bỏ dị vật nếu có và xử trí vết thương phù hợp.

- Không chủ quan dù vết thương chỉ là vết xước nhỏ.

- Kiểm tra lịch sử tiêm phòng uốn ván.

- Đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và chỉ định dự phòng khi cần.

- Nếu xuất hiện cứng hàm, khó há miệng, khó nuốt, cứng cơ hoặc co thắt cơ sau khi bị thương, cần đi khám ngay.

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#nguy cơ uốn ván từ vết thương nhỏ #tầm quan trọng của tiêm phòng uốn ván #biểu hiện và biến chứng uốn ván

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