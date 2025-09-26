Hà Nội

Xã hội

Khống chế đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khách sạn ở Hưng Yên

Ngày 26/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khách sạn.

Hải Ninh

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 15/9, đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo từ Tổng đài 113 về vụ việc xảy ra tại Khách sạn Eden số 21 Trần Bình Trọng phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

777.jpg
Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường Trần Hưng Đạo khống chế đối tượng gây mất an ninh trật tự

Theo tin báo của quản lý khách sạn có một đối tượng là nam giới đến đập phá tài sản, đe dọa nhân viên khách sạn, đề nghị Cảnh sát 113 giúp đỡ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo Tổ công tác Cảnh sát 113 đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Trần Hưng Đạo vây bắt đối tượng.

Khi đó đối tượng đã ra khỏi khách sạn cầm trên tay 1 con dao, 1 gậy kim loại, 1 chiếc búa và bỏ chạy khi thấy lực lượng Công an.

Lực lượng Công an đã tổ chức truy đuổi, khống chế đối tượng khi đối tượng đang chạy trốn vào nhà người dân, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa về trụ sở Công an xác minh làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

#Hưng Yên #công an #khách sạn Eden #đối tượng gây rối #bảo vệ an ninh #trật tự xã hội

Bắt quả tang 7 đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép ở Đà Nẵng

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép sâu trong núi.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an TP Đà Nẵng cho biết, một nhóm người đang tổ chức khai thác vàng trái phép sâu trong núi vừa bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an xã Trà Liên (TP Đà Nẵng) phát hiện, bắt quả tang.

kkk.png
Lực lượng Công an TP Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép sâu trong núi.
Đánh sập đường dây ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không

Ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo rồi gửi từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không, sau khi thông quan sẽ được vận chuyển đi tiêu thụ.

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 kg ma tuý dạng ketamin.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng Hồ Quang Anh (SN 2003, trú thôn 5, xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú bản Mà, xã Sơn Lâm) nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma tuý từ các nước Châu Âu về Việt Nam, qua đường hàng không.

Công an Hưng Yên bắt nhóm đối tượng người Hải Phòng cho vay lãi nặng

Từ tháng 5/2025, nhóm đối tượng cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vay tổng số tiền 720 triệu đồng lãi suất cao, thu lợi bất chính 120 triệu đồng.

Ngày 25/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Giáo, SN 1987; Nguyễn Văn Sơn, SN 1982, cùng trú tại xã Vĩnh Hòa, thành phố Hải Phòng; Lâm Duy Minh, SN 1994, trú tại xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Hải Tú, SN 1999, trú tại xã Vĩnh Thịnh, thành phố Hải Phòng.

