Khống chế đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khách sạn ở Hưng Yên

Ngày 26/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng gây mất an ninh trật tự tại khách sạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 15/9, đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Hưng Yên tiếp nhận tin báo từ Tổng đài 113 về vụ việc xảy ra tại Khách sạn Eden số 21 Trần Bình Trọng phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Cảnh sát 113 phối hợp Công an phường Trần Hưng Đạo khống chế đối tượng gây mất an ninh trật tự

Theo tin báo của quản lý khách sạn có một đối tượng là nam giới đến đập phá tài sản, đe dọa nhân viên khách sạn, đề nghị Cảnh sát 113 giúp đỡ.

Ngay khi tiếp nhận tin báo Tổ công tác Cảnh sát 113 đã huy động lực lượng nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Trần Hưng Đạo vây bắt đối tượng.

Khi đó đối tượng đã ra khỏi khách sạn cầm trên tay 1 con dao, 1 gậy kim loại, 1 chiếc búa và bỏ chạy khi thấy lực lượng Công an.

Lực lượng Công an đã tổ chức truy đuổi, khống chế đối tượng khi đối tượng đang chạy trốn vào nhà người dân, thu giữ toàn bộ tang vật và đưa về trụ sở Công an xác minh làm rõ vụ việc.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ…

