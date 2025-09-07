Hà Nội

Xã hội

Bắt nhanh đối tượng sử dụng dao để khống chế, cướp xe máy

Lực lượng chức năng TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam một đối tượng manh động sử dụng dao để khống chế, cướp xe máy và gây thương tích cho người dân.

Thanh Hà

Ngày 7/9, thông tin từ cơ quan Cảnh Sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng manh động sử dụng dao để khống chế, cướp xe máy và gây thương tích cho người dân.

cuop-tai-san.png
Thái Anh Tuấn tại cơ quan Công an.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 18h 50 chiều 29/8, đối tượng Thái Anh Tuấn (SN 1999; trú thôn Tiên Đõa, xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng) mang theo một con dao dài khoảng 31cm, đi bộ đến nhà ông Hồ Đành (SN 1962, trú thôn Hưng Mỹ, xã Thăng An) để giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Khi đến đoạn ngã tư thôn Hưng Mỹ, Tuấn phát hiện anh Nguyễn Công Khải (SN 2003; trú xã Thăng Bình) điều khiển xe máy chở vợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tuấn chặn xe, dùng dao uy hiếp và hô "cướp đây". Quá hoảng sợ, vợ chồng anh Khải bỏ chạy, để lại xe máy.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an hoàn thiện hồ sơ và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Điều tra nhóm thanh thiếu niên đem dao tự chế tìm chém đối thủ:

(Nguồn: THĐT)
