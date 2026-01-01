Hà Nội

Bên trong siêu chung cư 20.000 người đông đến 'nghẹt thở'

Bất động sản

Bên trong siêu chung cư 20.000 người đông đến 'nghẹt thở'

Chung cư Regent International ở Hàng Châu (Trung Quốc) nổi tiếng với số lượng cư dân lên đến 20.000 người, tương đương với một thị trấn nhỏ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Regent International tại Hàng Châu (Trung Quốc) được xem là khu chung cư lớn nhất thế giới, với hơn 20.000 người cùng sinh sống trong một khối kiến trúc. Ảnh: Невседома
Ban đầu, tòa nhà được xây dựng với mục đích là khách sạn cao cấp. Nhưng sau đó, công trình được chuyển đổi thành khu căn hộ khổng lồ. Ảnh: TimeofIndian
Tòa nhà cao 39 tầng, uốn cong theo hình chữ S và cao khoảng 205 mét. Ảnh: TimeofIndian
Khu chung cư hướng đến việc tạo ra một không gian tự cung tự cấp cho mọi người sinh sống, làm việc và giao lưu mà không cần phải bước ra ngoài. Ảnh: Parametric-architecture
Bên trong tòa nhà có gần như đầy đủ mọi tiện ích thiết yếu của cuộc sống hằng ngày: từ siêu thị, khu ẩm thực lớn, quán cà phê, phòng tập gym, hồ bơi cho đến tiệm cắt tóc... thậm chí có cả trường học, bệnh viện. Ảnh: Tiktok
Nhiều cư dân làm việc ngay trong các doanh nghiệp đặt tại đây và gần như không cần bước ra ngoài trong nhiều ngày liền. Ảnh: Tiktok
Mô hình này khiến Regent International được nhắc đến như một khu cộng đồng khép kín. Ảnh: Tiktok
Đáng chú ý, dù đã có hơn 20.000 người sinh sống, Regent International vẫn chưa hoạt động hết công suất. Ảnh: Parametric-architecture
Theo thiết kế, tòa nhà có thể chứa tới 30.000 cư dân, đồng nghĩa với việc vẫn còn "chỗ trống" cho khoảng 10.000 người nữa. Ảnh: Parametric-architecture
Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng con số này sẽ khiến không gian trở nên quá tải. Ảnh: Tiktok
Khi các video quay bên trong Regent International lan truyền trên mạng xã hội, tòa nhà gây nhiều tranh cãi. Ảnh: Ladbible.
Một số người trầm trồ trước khả năng tổ chức không gian và tư duy kiến trúc hiện đại, cho rằng đây là giải pháp hợp lý cho bài toán dân số tại các đô thị đông đúc. Ảnh: UNILAD Tech
Ngược lại, không ít ý kiến lo ngại, thậm chí gọi nơi này là "nhà tù thẳng đứng", đặt câu hỏi về rủi ro an toàn, nhất là trong trường hợp xảy ra động đất hoặc thiên tai lớn. Ảnh: UNILAD Tech
