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Xã hội

Khởi tố, tạm giam đối tượng lạng lách, ném đá gây rối trật tự công cộng

Ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam một đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hà Ngọc Chính

Trước đó, ngày 24/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip của người dân ghi lại cảnh 1 người đàn ông không đội mũ bảo hiểm đi xe máy nhãn hiệu Air Blade màu trắng có hành vi điều khiển xe đi ngược chiều, lạng lách, đánh võng.

Đối tượng còn chặn đầu xe, chửi bới, thách thức, dùng mũ bảo hiểm đập vào kính xe ô tô. Trong một đoạn clip khác, đối tượng đuổi theo xe ô tô và ném đá gây hấn, đe dọa...

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Thuận đã chặn xe 1 tài xế taxi gây hấn tại khu vực trung tâm P. Pleiku. Ảnh: V.N

Công an phường Pleiku đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng xác minh, triệu tập đối tượng có hành vi trên là Trương Minh Thuận (SN 1982, trú tại tổ 4 Hội Thương, phường Pleiku).

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, đêm 23 và rạng sáng ngày 24/6 có một đối tượng tên T. do buồn bực chuyện vợ bỏ đi nên đã điều khiển xe ra đường; gặp các trường hợp ô tô đi không đúng ý mình thì bức xúc, ném đá, gây hấn và lạng lách đánh võng...

Trong khoảng thời gian từ 21h ngày 23/6 đến 1h ngày 24/6, đối tượng đã điều khiển xe máy qua nhiều khu vực thuộc địa bàn phường Pleiku và có những hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Mời bạn đọc xem Video: Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Nguồn VTV1
tin sản xuất
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