Ném đá làm vỡ kính xe tải, nam thanh niên bị khởi tố

Do bực tức vì thua game, N.B.K.D (tỉnh Hà Tĩnh) đã nhặt đá trên mặt cầu vượt ném nhiều lần xuống đường cao tốc, khiến một phương tiện bị hư hỏng.

Ngày 12/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.B.K.D (SN 2009, trú thôn Ngọc Sơn, xã Việt Xuyên) về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản theo khoản 1, Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với N. B. K. D.

Trước đó, tối 08/10, N.B.K.D đi xe đạp điện lên cầu vượt dân sinh gần trường dạy lái xe để chơi điện thoại. Do bực tức vì thua game, N.B.K.D nhặt đá trên mặt cầu ném nhiều lần xuống các phương tiện đang lưu thông dưới đường cao tốc.

Hậu quả, xe tải đầu kéo mang BKS 78H-018.43 do anh Trần Quốc Lâm (SN 1982, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển bị thủng, rạn vỡ kính chắn gió trước. Thiệt hại được định giá 4,2 triệu đồng.

Xe tải bị bị thủng, rạn vỡ kính chắn gió.

Theo cơ quan Công an xác đinh, dù mới 16 tuổi, nhưng N.B.K.D đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị can gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

