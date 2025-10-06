Hà Nội

Xã hội

Khởi tố Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội làm giả bệnh án

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố, tạm giam ông Hoàng Văn Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội cùng nhiều đồng phạm làm giả bệnh án.

Khánh Hoài

Ngày 6/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội và nhiều đồng phạm về tội “Giả mạo trong công tác”, liên quan đến việc “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” để đề nghị hoãn chấp hành hình phạt tù.

a35.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can.

Cụ thể, các bị can gồm: Hoàng Văn Huấn (SN 1967, phường Tây Hồ, Hà Nội là Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội) và Lã Đức Mạnh (SN 1995, thôn My Dương, xã Thanh Oai, Hà Nội) bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 Bộ luật Hình sự.

9 bị can khác bị khởi tố về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Trọng Toàn (SN 1991, xã Văn Môn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Phúc (Sn 1994, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Nga (SN 1980, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh);

Nguyễn Thị The (SN 1966, phường Trạm Lộ, tỉnh Bắc Ninh); Lương Tiến Tùng (SN 1991, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh); Trần Văn Tâm (SN 1988, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh); Đỗ Vĩnh Long (SN 1992, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh); Trần Thị Hằng (SN 1985, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh) và Đỗ Quốc Thịnh (SN 1984, phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

c.jpg
Ông Hoàng Văn Huấn - Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội bị khởi tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Trước đó, ngày 4/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám xét nơi ở của các bị can nêu trên.

Quá trình điều tra xác định, Hoàng Văn Huấn, Lã Đức Mạnh có hành vi làm giả bệnh án lao phổi cho một số đối tượng đã bị kết án tù có thời hạn để các đối tượng này sử dụng vào việc hoãn thi hành án phạt tù. Lý do Lao phổi độ 4, kháng thuốc, nguy hiểm đến tính mạng (bệnh nặng).

Kết quả điều tra xác định, nhiều đối tượng đã sử dụng bệnh án lao phổi của Bệnh viện Phổi Hà Nội do Hoàng Văn Huấn và Lã Đức Mạnh làm giả nêu trên để làm thủ tục tạm hoãn thi hành án phạt tù.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 1/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và “Giả mạo trong công tác” xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

