Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức và 7 nhân viên

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại Công ty Thiên Minh Đức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 8 bị can, trong đó có 1 Phó Tổng Giám đốc.

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) thông tin đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên - Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự;

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 đối tượng thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải, Kế toán về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự;

Phạm Thị Quỳnh Trang, Kế toán; Lê Khắc Duẩn, Kinh doanh; Dương Thị Thanh Hương, Kế toán; Lê Thị Ngọc Lan, Thủ quỹ; Nguyễn Trường Sơn, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng; Chu Việt Hùng, Nhân viên Chi nhánh Hải Phòng về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.