Khởi tố nhóm người làm giả hồ sơ, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Hai đối tượng ở Nghệ An tạo niềm tin cho các cá nhân, cơ sở, dịch vụ...thực hiện việc thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đưa cầm cố hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đình Thế (SN 1991) trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương và Trần Đình Hào (SN 1992) trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.