Thuê xe rồi làm giả giấy tờ mang tên mình đưa đi cầm cố

Hai đối tượng ở Nghệ An tạo niềm tin cho các cá nhân, cơ sở, dịch vụ...thực hiện việc thuê xe ô tô rồi làm giả giấy tờ đưa cầm cố hơn 5 tỷ đồng.

Ngày 18/6, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đình Thế (SN 1991) trú tại xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương và Trần Đình Hào (SN 1992) trú tại thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hai đối tượng Phạm Đình Thế và Trần Đình Hào bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Quá trình đấu tranh, xác định trong thời gian qua lại sửa chữa và mua, bán ô tô, Phạm Đình Thế gặp và quen biết với Trần Đình Hào. Cả 2 nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối, làm giả giấy tờ xe nhằm tạo niềm tin cho các cá nhân, chủ cơ sở cho thuê xe tự lái, dịch vụ cầm đồ, thực hiện việc thuê xe ô tô cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, Phạm Đình Thế đã trực tiếp thuê 6 ô tô ở các địa điểm khác nhau và làm giả giấy tờ 2 ô tô mang tên mình để thực hiện việc cầm cố tài sản, lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân, giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 3,2 tỷ đồng.

Trần Đình Hào cũng trực tiếp thuê 5 ô tô ở các địa điểm khác nhau và làm giả giấy tờ 2 ô tô mang tên mình để thực hiện việc cầm cố tài sản, lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân, giá trị tài sản chiếm đoạt là hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ và tiếp tục điều tra, mở rộng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Trà Vinh: Bắt chủ hụi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản: