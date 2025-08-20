Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Giám đốc doanh nghiệp ở TP HCM bị khởi tố vì đổ trộm hàng trăm tấn rác

Giám đốc của một doanh nghiệp cùng nhân viên ở xã Long Hải, TP HCM bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên tục đổ trộm hàng trăm tấn rác thải trái phép.

Theo Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Ngày 20/8, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm tại xã Long Hải, TP.HCM. (Ảnh: CACC)

Hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm tại xã Long Hải, TP.HCM. (Ảnh: CACC)

Ngoài ra, nhân viên công ty là bị can Trần Quốc Tuấn cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về cùng hành vi trên.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 15/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện xe ô tô chở rác do tài xế T.M điều khiển, mang thông tin của Công ty Phương Đông Building, đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 07, xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm. (Ảnh: CACC)

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên khai nhận: Công ty Phương Đông Building có trụ sở tại xã Long Hải được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, TP HCM). Sau đó rác được vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn lợi dụng việc thu gom, khi xe rác đầy thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Từ trái qua, bị can Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building và Trần Quốc Tuấn nhân viên công ty. (Ảnh: CACC)

Từ trái qua, bị can Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building và Trần Quốc Tuấn nhân viên công ty. (Ảnh: CACC)

Hành vi này của các bị can từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m².

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

VOV
Link bài gốc Copy link
https://vov.vn/phap-luat/do-trom-hang-tram-tan-rac-giam-doc-doanh-nghiep-o-tphcm-bi-khoi-to-post1224036.vov
#đổ rác trái phép #Ô nhiễm môi trường #TP.HCM #giám đốc doanh nghiệp #khởi tố #rác thải

Bài liên quan

Biển cấm “có như không”, người dân vẫn bất chấp đổ rác

Mặc dù có nhiều biển cấm đổ rác, nhưng người dân vẫn bất chấp lệnh cấm. Để phát hiện, xử lý hành vi đổ trộm rác thải, 4 quận ở Hà Nội sẽ lắp camera phạt nguội.

Bien cam “co nhu khong”, nguoi dan van bat chap do rac

Để hạn chế tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định, nhiều tuyến phố ở Hà Nội phải đặt biển cấm đổ rác. 
Bien cam “co nhu khong”, nguoi dan van bat chap do rac-Hinh-2

Mặc dù đã có quy định xử phạt đối với hành vi đổ rác không đúng nơi quy định, song tại Hà Nội, không khó để thấy rác sinh hoạt được đổ tràn lan ngay những nơi có biển cấm. 
Xem chi tiết

Rác thải bủa vây đường gom đại lộ Thăng Long

Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn qua xã Song Phương (Hoài Đức, Hà Nội) la liệt rác thải, đất đá bị đổ trộm khiến cảnh quan bị ô nhiễm.

Rac thai bua vay duong gom dai lo Thang Long
Nhiều ngày qua, đường gom đại lộ Thăng Long (đoạn qua huyện Hoài Đức, Hà Nội) xuất hiện hàng chục bãi rác ngổn ngang, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cảnh quan môi trường và đô thị.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới