Giám đốc doanh nghiệp ở TP HCM bị khởi tố vì đổ trộm hàng trăm tấn rác

Giám đốc của một doanh nghiệp cùng nhân viên ở xã Long Hải, TP HCM bị khởi tố và bắt tạm giam vì liên tục đổ trộm hàng trăm tấn rác thải trái phép.

Ngày 20/8, Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm tại xã Long Hải, TP.HCM. (Ảnh: CACC)

Ngoài ra, nhân viên công ty là bị can Trần Quốc Tuấn cũng bị khởi tố và bắt tạm giam về cùng hành vi trên.

Trước đó, vào lúc 6h ngày 15/8, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện xe ô tô chở rác do tài xế T.M điều khiển, mang thông tin của Công ty Phương Đông Building, đang đổ chất thải trực tiếp xuống khu đất thuộc thửa đất số 308, tờ bản đồ số 07, xã Long Hải.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận diện tích khoảng 4.800m² đã bị đổ và tập kết lượng lớn rác thải từ trước, có dấu hiệu rỉ nước, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.

Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ tại hiện trường hàng trăm tấn rác được đổ trộm. (Ảnh: CACC)

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên khai nhận: Công ty Phương Đông Building có trụ sở tại xã Long Hải được giao thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền, TP HCM). Sau đó rác được vận chuyển đến khu xử lý tại Phú Mỹ.

Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo Trần Quốc Tuấn lợi dụng việc thu gom, khi xe rác đầy thì chở về đổ trái phép tại thửa đất số 308, xã Long Hải. Sau đó, công ty thuê xe ben vận chuyển rác đi nơi khác xử lý.

Từ trái qua, bị can Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building và Trần Quốc Tuấn nhân viên công ty. (Ảnh: CACC)

Hành vi này của các bị can từng bị UBND huyện Long Đất (cũ) phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 65 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngày 16/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường tiến hành lấy mẫu, xác định số chất thải là chất thải rắn sinh hoạt, với khối lượng trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m².

Hiện, vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.