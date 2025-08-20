Hà Nội

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đánh phụ nữ ở sảnh chung cư ở Hà Nội

Đối tượng Đặng Chí Thành sau khi hành hung một phụ nữ ở sảnh chung cư tại phường Phương Liệt, Hà Nội đã bị cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Gia Đạt

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Chí Thành (31 tuổi, trú phường Phương Liệt) về tội Gây rối trật tự công cộng.

chi-thanh.png

Trước đó, sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra. Người này được xác định là Đặng Chí Thành.

Vào 0h ngày 10/8, Công an phường Phương Liệt nhận được trình báo của gia đình chị N.T (SN 1997) về việc khoảng 22h35 ngày 9/8, chị T bị một người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky, khiến chị T bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Chị T được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị. Qua trao đổi với các bác sỹ, chị T bị thương nhẹ.

Lực lượng Công an phường đã tới hiện trường thu nhận hình ảnh được camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.

Qua làm việc với đối tượng, cơ quan điều tra đã làm rõ nguyên nhân do có xích mích, mâu thuẫn trước đó.

