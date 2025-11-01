Hà Nội

Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng dùng ly thủy tinh đánh nhau ở Quảng Trị

Do mâu thuẫn lúc dắt xe ở quán nhậu, 2 nhóm đối tượng đã lao vào dùng tay, ly thủy tinh và gạch men đánh nhau.

Hạo Nhiên

Ngày 01/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố 07 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại điều 318 BLHS.

Theo đó, 07 đối tượng bị khởi tố, gồm: Nguyễn Tấn Mạnh (SN 2002), Doãn Thanh Hải (SN 2002, cùng trú tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), Huỳnh Hồng Quân (SN 2002), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1989) , Phạm Xuân Thành (SN 1984, cùng trú tại xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị), Đặng Quang Nhật (SN 1996, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Quyết Thắng (SN 1998, trú tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

khoi-to-vu-2-1.jpg
Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h20 ngày 18/8, tại quán Văn Nguyễn (TDP Phú Quý, xã Nam Trạch) cho rằng Nguyễn Anh Đức dắt xe va vào xe mình nên Đặng Quang Nhật xảy ra mẫu thuẫn và đánh Đức.

Lúc này nhóm thanh niên ở xã Nam Trạch (Nông trường Việt Trung cũ), gồm: Nguyễn Tấn Mạnh, Huỳnh Hồng Quân, Doãn Thanh Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Xuân Thành (cùng trú tại xã Nam Trạch) lao vào dùng tay, ly thủy tinh và gạch men rượt đuổi, đánh nhau với Đặng Quang Nhật, Nguyễn Quyết Thắng.

Việc các đối tượng rượt đuổi, đánh nhau đã gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng, gây mất an ninh, an toàn xã hội trên địa bàn.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

