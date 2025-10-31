Rủ bạn thân chuyển tiền đặt cọc đất rồi 'cuỗm' luôn cả tỷ đồng

Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, Vũ Thị Minh Xuân đã nhiều lần 'dụ' bạn thân chuyển tiền đặt cọc mua đất để bán lại kiếm lời rồi chiếm luôn cả tỷ đồng.

Ngày 31/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân (SN 1979, trú tại phường An Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng cuối năm 2023, lợi dụng mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau, Vũ Thị Minh Xuân đã nhiều lần yêu cầu bạn thân lâu năm là bà P.T.H.N. (SN 1980, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) chuyển tiền để Xuân đặt cọc mua đất rồi bán lại kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Minh Xuân

Tin tưởng trước lời ngon ngọt của bạn, bà N. đã nhiều lần chuyển cho Xuân với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, đất thì không thấy đâu mà liên lạc với bạn để lấy lại tiền thì bị thoái thác, lẩn tránh. Biết bị lừa, bà N. đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng nhờ can thiệp.

Tiến hành điều tra, cơ quan Công an xác định hành vi của Xuân đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên đã khởi tố, bắt tạm giam Xuân để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án biết, liên hệ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Mọi thông tin xin liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, địa chỉ 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; số điện thoại 0694.260.254, 0694.260.246; hoặc qua Điều tra viên Phạm Thị Huế, số điện thoại 0934.777.346.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng: