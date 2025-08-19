Bắt 2 đối tượng có 12 tiền án trộm cắp tài sản của người đi đường ở Hà Nội

Theo điều tra, Huy là đối tượng có 3 tiền án còn Thắng có 9 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản lưu động trên đường. Phối hợp với Công an phường Bạch Mai tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định bị hại trong clip được đăng tải trên mạng xã hội là chị P.N.A, hiện đang cư trú ở phường Bạch Mai.

Hai đối tượng Trần Quốc Huy và Phạm Văn Thắng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 13/8, chị A điều khiển xe máy một mình lưu thông trên đường theo hướng từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến nút giao giữa đường Trần Đại Nghĩa và Lê Thanh Nghị dừng lại chờ đèn đỏ. Lúc này, chị A để chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max ở hốc phía đầu xe và bất ngờ bị một chiếc xe đi phía sau va chạm vào phần đuôi xe nên đã ngoái lại nhìn. Sau đó, chị tiếp tục di chuyển thì phát hiện đã mất điện thoại.

Từ thông tin này, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bạch Mai tổ chức điều tra truy xét. Ngày 19/8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAP Bạch Mai đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị A là Huy và Thắng. Trần Quốc Huy (SN 1980) và Phạm Văn Thắng (SN 1969) cùng trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội. Đáng chú ý, Huy là đối tượng có 3 tiền án còn Thắng có 9 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

