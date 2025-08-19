Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắt 2 đối tượng có 12 tiền án trộm cắp tài sản của người đi đường ở Hà Nội

Theo điều tra, Huy là đối tượng có 3 tiền án còn Thắng có 9 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Gia Đạt

Qua nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện thông tin một nhóm đối tượng trộm cắp tài sản lưu động trên đường. Phối hợp với Công an phường Bạch Mai tiến hành xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định bị hại trong clip được đăng tải trên mạng xã hội là chị P.N.A, hiện đang cư trú ở phường Bạch Mai.

capture-6374.png
Hai đối tượng Trần Quốc Huy và Phạm Văn Thắng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, khoảng 9h30 ngày 13/8, chị A điều khiển xe máy một mình lưu thông trên đường theo hướng từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân đến nút giao giữa đường Trần Đại Nghĩa và Lê Thanh Nghị dừng lại chờ đèn đỏ. Lúc này, chị A để chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max ở hốc phía đầu xe và bất ngờ bị một chiếc xe đi phía sau va chạm vào phần đuôi xe nên đã ngoái lại nhìn. Sau đó, chị tiếp tục di chuyển thì phát hiện đã mất điện thoại.

Từ thông tin này, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Bạch Mai tổ chức điều tra truy xét. Ngày 19/8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội phối hợp với CAP Bạch Mai đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của chị A là Huy và Thắng. Trần Quốc Huy (SN 1980) và Phạm Văn Thắng (SN 1969) cùng trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội. Đáng chú ý, Huy là đối tượng có 3 tiền án còn Thắng có 9 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
#trộm cắp #Hà Nội #tiền án #cướp tài sản #đối tượng phạm tội #bắt giữ

Bài liên quan

Xã hội

Bắt hai người Trung Quốc trộm 400 triệu đồng và nhiều trang sức

Trộm 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), 2 đối tượng người Trung Quốc bị bắt giữ.

Ngày 19/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vừa bắt tạm giam Zang Haoran (SN 2008) và Xia Feiyang (SN 2006) đều quốc tịch Trung Quốc về hành vi trộm cắp 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều trang sức có giá trị tại một căn hộ trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn.

Được biết, Zang Haoran và Xia Feiyang nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hôm 14/8.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt đối tượng có 3 tiền án trộm cắp xe máy ở Hà Nội

Qua điều tra, đối tượng Dương khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác, đồng thời cơ quan chức năng xác định đối tượng này đã có 3 tiền án.

Ngày 19/8, Công an phường Kim Liên, TP Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Dương (SN 1992, thường trú tại: xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.

doituongduong-1755532652763-1755532653035448899505.jpg
Đối tượng Bùi Văn Dương.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp xe máy, ném "bom" xăng vào công an

Nguyễn Quang Huy, Dương Ngọc Nam (ở Bắc Ninh) có liên quan vụ trộm cắp xe máy đã cố thủ trong phòng trọ và ném 'bom' xăng vào công an nhằm tẩu thoát.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quang Huy (26 tuổi) và Dương Ngọc Hữu (25 tuổi) cùng trú tại phường Bắc Giang (Bắc Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du (Bắc Ninh) phát hiện Huy và Hữu có liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn phường Võ Cường. Xác định đối tượng đang trú trọ tại thôn Duệ Khánh, xã Tiên Du, Công an phường Võ Cường và Công an xã Tiên Du đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của hai đối tượng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới