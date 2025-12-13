Hà Nội

Xã hội

Khởi tố đối tượng giết người ở Đồng Tháp

Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Nguyễn Vũ Quy (tỉnh An Giang) đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong rồi đến công an đầu thú.

Hạo Nhiên

Ngày 13/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Vũ Quy (SN 1997) ngụ ấp Đông Thọ An, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang để điều tra hành vi “Giết người” theo Điều 123 Bộ luật Hình sự.

doi-tuong-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Vũ Quy tại cơ quan Công an.

Như báo Tri thức & Cuộc sống đưa tin, khoảng 18h ngày 4/12, đối tượng Nguyễn Vũ Quy cùng anh N.T.H tổ chức ăn nhậu trên xà lan chở đá mang BKS: ĐT-236…, đang neo đậu tại khu vực Tổ 11, ấp 3, xã Ba Sao.

Trong cuộc nhậu, giữa anh N.T.H và Nguyễn Vũ Quy phát sinh mâu thuẫn. Sau khi lời qua tiếng lại, Quy đã dùng dao đâm vào vùng lưng trái của anh H., dẫn đến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Nguyễn Vũ Quy đã đến cơ quan Công an đầu thú, đồng thời khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
