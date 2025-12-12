Người đàn ông 'sa lưới' sau 36 năm trốn truy nã

Để tránh né sự truy tìm của cơ quan công an, Đinh Nhiên (tỉnh Quảng trị) thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, làm nhiều nghề và cắt đứt liên lạc với người thân.

Ngày 12/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Đinh Nhiên (58 tuổi, xã Tuyên Lâm, Quảng Trị) bị truy nã về tội cướp tài sản của công dân và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quyết định truy nã ngày 17/3/1989.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng một số người khác dùng súng AK, đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng tại địa bàn khu vực Bãi Tranh, Quạt, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).

Đối tượng Đinh Nhiên tai cơ quan Công an.

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn qua Lào.

Để tránh né sự truy tìm của cơ quan công an, Đinh Nhiên thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, làm nhiều nghề và cắt đứt liên lạc với người thân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

