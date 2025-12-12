Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Người đàn ông 'sa lưới' sau 36 năm trốn truy nã

Để tránh né sự truy tìm của cơ quan công an, Đinh Nhiên (tỉnh Quảng trị) thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, làm nhiều nghề và cắt đứt liên lạc với người thân.

Hạo Nhiên

Ngày 12/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Đinh Nhiên (58 tuổi, xã Tuyên Lâm, Quảng Trị) bị truy nã về tội cướp tài sản của công dân và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo quyết định truy nã ngày 17/3/1989.

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 1 đến cuối tháng 3/1989, Đinh Nhiên cùng một số người khác dùng súng AK, đạn, lưỡi lê để đe dọa, cướp tài sản của những người đi đãi vàng tại địa bàn khu vực Bãi Tranh, Quạt, thuộc xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Bình Trị Thiên (cũ).

cuop-tai-san-truy-na-quang-tri-4665-6993.jpg
Đối tượng Đinh Nhiên tai cơ quan Công an.

Sau khi thực hiện các vụ cướp tài sản, Đinh Nhiên đã bỏ trốn khỏi địa phương và lẩn trốn qua Lào.

Để tránh né sự truy tìm của cơ quan công an, Đinh Nhiên thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn, làm nhiều nghề và cắt đứt liên lạc với người thân.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

>>> Mời độc giả xem thêm video siêu trộm xe máy sa lưới.

(Nguồn: Truyền hình TP Hà Nội)
#Công an Quảng Trị #bắt giữ #đối tượng #truy nã #cướp tài sản #Đinh Nhiên

Bài liên quan

Xã hội

Truy nã đặc biệt với Chủ tịch Công ty Công nghệ NhoNho

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Hoàng Bá Nghị về tội nhận hối lộ.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân có liên quan”.

anh-chup-man-hinh-2025-12-12-luc-161558.png
Ảnh: Báo CAND.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 557kg pháo lậu qua biên giới

Đang vận chuyển trái phép 557kg pháo hoa nổ qua biên giới, đối tượng N.Q.B đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Ngày 12/12, thông tin từ Đội Kiểm soát hải quan-Chi cục Hải quan khu vực IX cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện, thu giữ số lượng lớn pháo lậu do một đối tượng vận chuyển trái phép từ bên kia biên giới vào nội địa.

1-20251212084214.jpg
Đối tượng N.Q.B cùng tang vật bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Phạm nhân vượt ngục 'sa lưới' sau gần 7 tháng lẩn trốn

Sau gần 7 tháng lẩn trốn, phạm nhân Lý Văn Vũ đã bị lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi vừa từ nước ngoài vừa trở về Việt Nam.

Ngày 11/12, thông tin từ Công an phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công Lý Văn Vũ (36 tuổi, quê Thái Nguyên)- phạm nhân trốn khỏi Trại giam Yên Hạ. Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự và từng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng.

Ngay sau khi bắt giữ Vũ, Đại tá Vũ Trọng Chiến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã trực tiếp đến Hà Tĩnh cảm ơn lực lượng truy bắt và chỉ đạo trích xuất phạm nhân về Trại giam Yên Hạ để tiếp tục điều tra.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới