Trào lưu biến hình 'chấn động' của hội chị em trước và sau 5 giờ chiều

Cùng diện một outfit nhưng khi chị em đi làm và sau khi tan ca lại cho ra hai giao diện khác nhau đến ngỡ ngàng.
Toyota Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên một số dòng Toyota và Lexus để khắc phục lỗi đứng hình camera sau.
Quân đội Nga được cho là đã giành quyền kiểm soát thị trấn Huliaipole sau nhiều tuần giao tranh ác liệt tại tiền tuyến Zaporizhzhia.
Sau hành trình giảm cân ấn tượng, Lâm Vỹ Dạ khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi tự tin diện váy ngắn, khoe đôi chân thon dài.
Vân Long được mệnh danh là “vịnh không sóng” của Ninh Bình, hút du khách dịp Tết Dương lịch nhờ cảnh quan hoang sơ, mặt nước phẳng lặng và không gian yên bình.
Nằm tách biệt khỏi lục địa Australia, Vùng hoang dã Tasmania lưu giữ hệ sinh thái nguyên sơ và lịch sử tự nhiên đặc biệt hiếm có.
Nhỏ bé và kín đáo, các loài potoroo (họ Potoroidae) là nhóm thú có túi cổ xưa góp phần giữ cân bằng sinh thái rừng Australia.
Cuối năm vốn được xem là "mùa làm ăn", nhưng năm nay, nhiều tuyến phố ở Hà Nội lại chứng kiến không ít cửa hàng chọn đóng cửa.
Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, Hoàng Khánh Ly còn thu hút người đối diện bởi khí chất sang trọng và gu thời trang tinh tế trong bộ váy trắng tinh khôi.
3 nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới Taylor Swift, Rihanna và Beyonce không chỉ tài năng mà còn giàu có.
Sau gần 6 năm ở với chủ nhân hiện tại nhưng vẫn giữ biển số từ lúc về nước, chiếc Ferrari 458 Italia này đã được chủ xe đầu tư 335 triệu đồng cho biển tứ quý 9.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có ý chí kiên định, quyết làm điều gì sẽ đi đến cùng và tài vận khá tốt.
Không gian sống của Hoa hậu Đặng Thu Thảo được thiết kế theo phong cách nội thất tối giản, tổng thể toát lên vẻ cao cấp và sang trọng.
Những hình ảnh dạo biển vừa gợi cảm nhưng cũng vô cùng ngọt ngào của cô nàng Tiktoker Chao đã khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt.
Bánh mì tiện lợi nhưng nếu ăn sai cách, lạm dụng hoặc kết hợp thiếu khoa học có thể gây rối loạn tiêu hóa, tăng cân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe.
Không chỉ làm dậy vị món ăn, thì là và rau mùi còn được ví như “vị thuốc xanh”, giúp giữ ấm cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và tăng đề kháng mùa lạnh.
Sắc hồng mai anh đào trải dài trước Đồn Biên phòng Lũng Cú, trở thành điểm check-in mới thu hút đông đảo du khách dịp cuối năm.
Sau thành công rực rỡ của thế hệ đầu tiên, hãng xe Hyundai đã chính thức đưa mẫu SUV ba hàng ghế Palisade bước vào chương mới với phiên bản 2026.
Các chuyên gia cho hay những xác ướp Chinchorro khoảng 7.000 tuổi tìm thấy ở Chile cho thấy người xưa sở hữu năng khiếu nghệ thuật và cảm xúc tinh tế.
Năm 2025, Apple mạnh tay tinh gọn danh mục khi dừng bán 14 sản phẩm, trong đó có nhiều mẫu iPhone, iPad và MacBook quen thuộc.
Trước những ý kiến cho rằng nhan sắc lung linh trên mạng chỉ là sản phẩm của 'lớp lớp phấn son', hot girl UNa Tố Uyên đã có màn đáp trả cực gắt.
Khi Hoa hậu Hương Giang bước sang tuổi mới, người mẫu Phú Cường đăng tải hình ảnh ngọt ngào giữa hai người.