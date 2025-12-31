Trào lưu biến hình 'chấn động' của hội chị em trước và sau 5 giờ chiều

Hà Nội

Cùng diện một outfit nhưng khi chị em đi làm và sau khi tan ca lại cho ra hai giao diện khác nhau đến ngỡ ngàng.

Trầm Phương
Người ta thường bảo "người đẹp vì lụa", nhưng với hội chị em công sở, có một định luật còn chuẩn xác hơn: "Thần thái biến hình theo hoàn cảnh".
Cùng một bộ quần áo đó, cùng một khuôn mặt đó, nhưng chỉ cần bước chân ra khỏi cửa văn phòng sau 5 giờ chiều, các nàng như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Mới đây, trào lưu "biến hình" đầy thú vị khi lên đồ diện cùng 1 trang phục nhưng lại cho thấy sự khác biệt giữa lúc làm việc và lúc đi chơi khiến chị em nhiệt tình hưởng ứng.
Nhìn vào những tấm hình "đi làm", chúng ta dễ dàng nhận ra một "giao diện" chung với anh mắt thất thần, mệt mỏi, hoặc đang dồn hết sự tập trung lẫn chịu đựng vào màn hình máy tính.
Tóc thì được búi vội, buộc cao cho gọn để... dễ chạy deadline, đôi khi hơi bù xù vì vừa phải vò đầu bứt tai tìm ý tưởng.
Phụ kiện cho một "dân văn phòng chính hiệu" gồm đôi kính cận dày cộm gắn liền với gương mặt không chút phấn son, và biểu cảm "đừng ai chạm vào tôi". Đặc biệt, những hành động như ăn vội bắp ngô tại bàn làm việc hay đóng hàng với gương mặt "vô cảm" vì tâm hồn đã treo ngược cành cây.
Nhưng kìa, vẫn là những chiếc áo cổ bèo, những bộ váy ấy, khi đặt vào bối cảnh "Đi chơi", mọi thứ thay đổi 180 độ.
Thần thái trở nên tươi tắn, rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng. Ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ ở công ty giờ đây trở nên sắc sảo, cuốn hút lạ thường.
Không còn gù lưng trước bàn phím, các nàng tự tin thả dáng bên ly cà phê, dưới ánh đèn lung linh của nhà thờ hay những góc phố xinh xắn.
Dù là phiên bản "đầu bù tóc rối" bên bàn làm việc hay phiên bản "lung linh" khi dạo phố, đó đều là những khía cạnh đáng yêu và nỗ lực của phụ nữ hiện đại. (Ảnh: hebediary)
