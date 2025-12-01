Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Điều tra vụ 2 nhóm thanh niên dùng dao chém nhau ở Lâm Đồng

Hai nhóm thanh niên ở Lâm Đồng mang theo hung khí, rượt đuổi chém nhau, khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hạo Nhiên

Ngày 01/12, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân khu vưc 3 – tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Tân Hà Lâm Hà điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng dao chém nhau gây thương tích tại cổng trường cấp 3 Tân Hà.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 25/11, tại khu vực trường THPT Tân Hà thuộc thôn Liên Trung (xã Tân Hà Lâm Hà) xảy ra vụ việc đánh nhau gây thương tích giữa 2 nhóm thanh niên, gồm: Lê Văn Sỹ (SN: 1989, nơi cư trú: thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ Lâm Hà); Võ Văn Hải (SN: 1993, nơi cư trú: thôn Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà; Lê Hồng Sơn (SN: 1995, nơi cư trú: thôn Đoàn kết, xã Đinh Văn Lâm Hà) đánh nhau với Nguyễn Đặng Việt Anh (SN: 1997) và Nguyễn Đăng Tuấn Anh (SN: 1993, cùng cư trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà).

53371-27122025.jpg
Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hậu quả, Nguyễn Đăng Tuấn Anh bị chém gây thương tích vùng vai phải; Nguyễn Đặng Việt Anh bị chém gây thương tích vùng cằm bên trái và cẳng tay trái được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Gây án xong, các đối tượng Lê Văn Sỹ, Võ Văn Hải, Lê Hồng Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video thông tin về nghi phạm truy sát cả gia đình 4 người ở Quảng Ngãi.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Lâm Đồng #Viện kiểm sát #điều tra #chém nhau #cấp cứu

Bài liên quan

Xã hội

Tạm giữ 12 đối tượng chửi bới, đuổi chém nhau trên phố Hà Nội

Do mâu thuẫn, 2 nhóm chửi bới rồi bám đuổi nhau qua nhiều tuyến phố, khi đến phố Hàm Long, Đ. bị các đối tượng chém vào chân và đánh vào mặt gây thương tích.

Ngày 29/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Cửa Nam vừa bắt tạm giữ nhóm đối tượng Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích trên địa bàn. Trước đó, ngày 22/10, Công an phường Cửa Nam tiếp nhận tin báo về việc cháu Đ. (SN 2009; trú tại: phường Bạch Mai, TP. Hà Nội) đi chơi cùng bạn đến khu vực trước số 49 phố Hàm Long, phường Cửa Nam thì bị một nhóm đối tượng sử dụng hung khí chém gây thương tích. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, làm rõ sự việc.

download-1-1.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Theo điều tra, do mâu thuẫn với một nhóm khác, nhóm của Bùi Xuân Giang đã đánh nhau với nhóm đối thủ, gây mất an ninh trật tự.

Ngày 19/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định truy nã Bùi Xuân Giang (SN 1994; thường trú tại: xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh) về tội Gây rối trật tự công cộng.

download.jpg
Đối tượng Bùi Xuân Giang và quyết định truy nã.
Xem chi tiết

Xã hội

Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Các đối tượng có hộ khẩu thường trú tại xã Dân Hoà và Thanh Oai, TP Hà Nội, nhóm khai nhận mang theo thanh kim loại để đánh nhau khi gặp các nhóm khác.

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết, phát hiện nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, lực lượng 141 Công an thành phố đã nhanh chóng ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng.

4-8144.jpg
Các đối tượng cùng tang vật thu giữ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới