Điều tra vụ 2 nhóm thanh niên dùng dao chém nhau ở Lâm Đồng

Hai nhóm thanh niên ở Lâm Đồng mang theo hung khí, rượt đuổi chém nhau, khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 01/12, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân khu vưc 3 – tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Tân Hà Lâm Hà điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng dao chém nhau gây thương tích tại cổng trường cấp 3 Tân Hà.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 25/11, tại khu vực trường THPT Tân Hà thuộc thôn Liên Trung (xã Tân Hà Lâm Hà) xảy ra vụ việc đánh nhau gây thương tích giữa 2 nhóm thanh niên, gồm: Lê Văn Sỹ (SN: 1989, nơi cư trú: thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ Lâm Hà); Võ Văn Hải (SN: 1993, nơi cư trú: thôn Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà; Lê Hồng Sơn (SN: 1995, nơi cư trú: thôn Đoàn kết, xã Đinh Văn Lâm Hà) đánh nhau với Nguyễn Đặng Việt Anh (SN: 1997) và Nguyễn Đăng Tuấn Anh (SN: 1993, cùng cư trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà).

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Hậu quả, Nguyễn Đăng Tuấn Anh bị chém gây thương tích vùng vai phải; Nguyễn Đặng Việt Anh bị chém gây thương tích vùng cằm bên trái và cẳng tay trái được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Gây án xong, các đối tượng Lê Văn Sỹ, Võ Văn Hải, Lê Hồng Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.

