Xã hội

Khởi tố đối tượng cho mượn kho để lắp hàng chục nghìn điện thoại trái phép

Hoàng Minh Thượng đồng ý cho người đàn ông quốc tịch nước ngoài sử dụng kho để lắp đặt mà không có giấy phép của cơ quan chức năng...

Gia Đạt

Ngày 23/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Thượng (sinh năm 1985, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) về tội Xâm phạm sở hữu công nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 226, Bộ luật Hình sự.

capture-9227.png
Hoàng Minh Thượng tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 24/4/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất một điểm lắp ráp trái phép điện thoại di động tại xưởng lắp ráp thuộc thôn Khòn Pát, phường Đông Kinh phát hiện có trên 40 công nhân Việt Nam đang hoạt động lắp ráp mặt hàng điện thoại di động nhãn hiệu TECNO, loại máy T301.

Tại thời điểm kiểm tra, quản lý, giám sát của cơ sở là hai người đàn ông quốc tịch nước ngoài. Toàn bộ các sản phẩm, linh kiện, phương tiện, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo và cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh theo quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật liên quan gồm tem mác, decal, trên 12.000 chiếc điện thoại di động cùng toàn bộ máy móc, dụng cụ phục vụ quá trình lắp rắp.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh làm rõ Hoàng Minh Thượng đã trao đổi, bàn bạc, đồng ý cho người đàn ông quốc tịch nước ngoài sử dụng kho để lắp đặt dây chuyền, thuê nhân công, sửa kho, lắp ráp không có giấy phép của cơ quan chức năng, được sự ủy quyền của chủ sơ hữu nhãn hiệu TECNO với động cơ, mục đích nhằm hưởng lợi số tiền sau khi bán được sản phẩm. Tại cơ quan Công an, Hoàng Minh Thượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Bắt loạt cán bộ xã ở Hà Nội về hành vi nhận hối lộ

Nguồn: ĐTHĐT.
