Gieo rắc cái chết trắng, 4 đối tượng lĩnh án

Với cáo buộc tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Hồ Thị Bích Trang, Trần Quốc Đoàn, Nguyễn Nhất Khanh và Đỗ Trọng Truyền bị TAND TP Huế tuyên hơn 13 năm tù.

Ngày 22/8, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo, gồm: Hồ Thị Bích Trang (SN 1994), Trần Quốc Đoàn (SN 1995), Nguyễn Nhất Khanh (SN 1998) và Đỗ Trọng Truyền (SN 2001), đều trú tại TP Huế.

Theo cáo trạng, vào lúc 19h45 ngày 16/01/2025, tại đầu kiệt 53 đường Đào Tấn (TP Huế), lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang Trần Quốc Đoàn đang tàng trữ số lượng lớn ma túy để giao cho khách.

Qua kiểm tra, cơ quan Công an thu giữ dưới gầm xe ô tô BKS 75H-024.45 mà Đoàn điều khiển 1 gói ni lông màu đen, bên trong có 1 gói tinh thể rắn màu trắng và 1 gói chứa 50 viên nén màu xanh.

Kết quả giám định xác định, tang vật thu giữ gồm 49,9951g ketamine và 17,4134g MDMA.

Các bị cáo tại phiên toà.

Trước đó, khoảng tháng 9/2024, Hồ Thị Bích Trang quen biết Đoàn là tài xế dịch vụ taxi. Sau một thời gian, Trang thuê Đoàn tham gia vận chuyển, giao dịch ma túy cho mình.

Theo thỏa thuận, Đoàn có nhiệm vụ đi nhận tiền từ người mua mang về cho Trang, đồng thời nhận ma túy từ Trang để giao cho khách. Mỗi đơn hàng, Đoàn được trả công từ 300.000 – 500.000 đồng.

Ngoài Đoàn, Trang còn thuê Khanh (cũng làm dịch vụ taxi) và Đỗ Trọng Truyền tham gia “chân rết”. Khanh từng 3 lần đi giao ma túy và canh gác tại các điểm cất giấu để khách đến lấy, được trả công mỗi lần 200.000 – 500.000 đồng cùng ma túy để sử dụng. Truyền cũng nhiều lần tham gia giao ma túy cho khách với thù lao tương tự.

Được biết, từ giữa năm 2024 đến ngày bị bắt, Trang đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nguồn ma túy được Trang mua từ nhiều nơi, chỉ nhớ lần gần nhất mua của Hoàng Văn Cao (SN 1999, trú TP Huế, đang bị khởi tố trong vụ án khác), mỗi lần từ 0,5 lạng đến vài lạng ketamine, cùng từ 200 – 6.000 viên hồng phiến.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Hồ Thị Bích Trang 3 năm 9 tháng tù; Trần Quốc Đoàn và Đỗ Trọng Truyền cùng mức án 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Nhất Khanh 2 năm 9 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

