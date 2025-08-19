Khởi tố 3 đối tượng tiêu thụ lợn bệnh ở Quảng Trị

Các đối tượng đang giao lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại chợ thì bất ngờ bị lực lượng chức năng tỉnh quảng trị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: H. Đ.T; N.T. K. L và T. V. Đ.

Trước đó, ngày 23/7, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y số 8 - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị và Công an phường Quảng Trị tiến hành kiểm tra, phát hiện tại lò mổ heo của ông V.B (Khu phố 8, phường Quảng Trị), có H.Đ.T (SN 1990, trú tại phường Quảng Trị) cùng với P.T.H (SN 1982, trú tại xã Triệu Phong) đang thực hiện hành vi giết mổ heo.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Sau đó, P.T.H. dùng xe máy chở hai con heo không đóng dấu kiểm dịch đi giao cho N.T.K.L. bán lẻ thì bị bắt giữ.

Kiểm tra tại lò mổ, lực lượng chức năng phát hiện một con heo đã bị giết và 19 con khác đang nuôi nhốt có dấu hiệu nhiễm dịch tả heo châu Phi.

Trong số 22 con heo, xác định 18 con thuộc sở hữu của H.Đ.T., được mua từ T.V.Đ. nhưng không có hóa đơn, chứng từ kiểm dịch.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 16 con heo bị nhiễm bệnh dịch tả heo châu Phi, tổng trọng lượng 742kg, trị giá khoảng 45 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

