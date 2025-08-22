Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Khởi tố 20 đối tượng mang hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Quốc Oai.

Gia Đạt
quoc-oai1.jpg
Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 27/7/2025, Công an xã Quốc Oai tiếp nhận thông tin về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí tụ tập tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long và tuyến đường Bắc Nam, thuộc địa phận xã Quốc Oai. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, tập các đối tượng liên quan để làm rõ sự việc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, ngày 25/7/2025 nhóm của N.V.D (SN 2008, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) bị nhóm của K.X.K (SN 2008, trú tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội) dùng súng bắn ná cao su bắn vào người. Sau đó, nhóm của D nhắn tin hẹn nhóm của K để đánh nhau.

Tối ngày 27/7/2025, nhóm của D đã tụ tập khoảng 20 người, mang theo hung khí để “trả thù” nhóm của K. Khi đến điểm hẹn, do không gặp nhóm đối thủ nên nhóm của D đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, hò hét, mang theo hung khí và quay video đi qua các tuyến đường trên địa bàn xã Kiều Phú, xã Quốc Oai, xã Hưng Đạo.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 8/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can (chủ yếu sinh năm 2008-2009) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #khởi tố #đánh nhau #hung khí #quốc oai #gây rối trật tự

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố đối tượng lừa đảo bán Iphone chính hãng giá rẻ trên mạng

Tuấn yêu cầu khách phải thanh toán, nhận hàng không được kiểm hàng. Chỉ khi khách đã thanh toán xong, mới được mở các hộp đựng điện thoại để lừa đảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) cùng 3 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

z6932029381603-6893e23e9cff61225402a2edfea4fa27-7956-1182.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt thêm 20 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

Cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm 20 bị can về các tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành liên quan.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu mà Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 11 đối tượng nẹt pô, rú ga rồi hỗn chiến tại Gia Lai

Chiều 21/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan đến vụ việc 2 nhóm thanh niên dùng nẹt pô, rú ga và hung khí rượt đuổi, hỗn chiến trên nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, 6 đối tượng thuộc nhóm của Lê Quốc Hưng (SN 2005, trú phường An Phú) gồm: Nguyễn Ngọc Anh (SN 2006, trú phường Hội Phú), Phạm Gia Kiệt (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Trần Nguyễn Duy Phúc (SN 2007, trú phường Diên Hồng), Lê Trung Kiên (SN 2006, trú xã Ia Hrung) và Trần Huy Vũ (SN 2006, trú phường Hội Phú)

1.jpg
Nhóm đối tượng nẹt pô, rú ra và hỗn chiến náo loạn đường phố. Ảnh V.N
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới