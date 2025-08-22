Khởi tố 20 đối tượng mang hung khí đánh nhau ở Hà Nội

Ngày 22/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn xã Quốc Oai.

Các đối tượng trong vụ án.

Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 27/7/2025, Công an xã Quốc Oai tiếp nhận thông tin về việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy tháo biển kiểm soát, mang theo hung khí tụ tập tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long và tuyến đường Bắc Nam, thuộc địa phận xã Quốc Oai. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương điều tra, tập các đối tượng liên quan để làm rõ sự việc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, ngày 25/7/2025 nhóm của N.V.D (SN 2008, trú tại xã Phú Cát, TP Hà Nội) bị nhóm của K.X.K (SN 2008, trú tại xã Kiều Phú, TP Hà Nội) dùng súng bắn ná cao su bắn vào người. Sau đó, nhóm của D nhắn tin hẹn nhóm của K để đánh nhau.

Tối ngày 27/7/2025, nhóm của D đã tụ tập khoảng 20 người, mang theo hung khí để “trả thù” nhóm của K. Khi đến điểm hẹn, do không gặp nhóm đối thủ nên nhóm của D đã điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, hò hét, mang theo hung khí và quay video đi qua các tuyến đường trên địa bàn xã Kiều Phú, xã Quốc Oai, xã Hưng Đạo.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 8/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can (chủ yếu sinh năm 2008-2009) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

