Bắt thêm 20 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

Cơ quan chức năng vừa khởi tố thêm 20 bị can liên quan đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số tỉnh, thành khác.

Ngày 21/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm 20 bị can về các tội: Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành liên quan.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 chuyên án bí số 1222T, mở rộng điều tra đường dây rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và làm giả con dấu, tài liệu mà Công an Đà Nẵng khởi tố từ tháng 1/2025.

Khởi tố thêm hàng chục bị can trong đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng.

Trong số những người bị khởi tố có một số nhân viên ngân hàng bị cáo buộc đã cấu kết với tội phạm mở tài khoản ngân hàng cho các doanh nghiệp “ma”, phục vụ hoạt động lừa đảo, rửa tiền. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh ngân hàng để thu thập tài liệu, chứng cứ, đồng thời đang mở rộng điều tra, xử lý các ngân hàng khác có liên quan.

Ngoài ra, có một đối tượng sử dụng ví tiền điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho đường dây tội phạm.

Trước đó, ngày 22/1, Công an TP Đà Nẵng thông tin đã triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng.

Kết quả điều tra xác định từ năm 2022 đến 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú quận Hải Châu cũ, TP Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp. Đối tượng còn làm giả nhiều con dấu của ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để hợp thức hóa hồ sơ pháp lý, chứng thực căn cước công dân và giấy phép đăng ký kinh doanh giả.

Trên cơ sở đó, T.Q.T. đã đăng ký mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, sau đó bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng trong hoạt động luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền có nguồn gốc phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cảnh sát xác định tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản này lên tới gần 30.000 tỷ đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ngăn chặn vụ giả danh công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng: