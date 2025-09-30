Rủ nhau chém người, 2 anh em họ dắt nhau vào tù

Với cáo buộc tội “Cố ý gây thương tích”, 2 bị cáo Lê Ngọc Nhật và Lê Ngọc Hòa bị Toà án Nhân dân TP Huế tuyên phạt 4 năm tù giam.

Ngày 30/9, Tòa án Nhân dân khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến rút kinh nghiệm xét xử vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích” đối với 2 bị cáo Lê Ngọc Nhật (SN 2007) và Lê Ngọc Hòa (SN 2003, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h40 ngày 31/01/2025, tại quán nhậu Thiện Beer thuộc tổ dân phố Hòa Viện (phường Phong Dinh), nhóm Cái Vạn Việt Hiệp và Nguyễn Trọng Hữu (cùng SN 2006, trú tại tổ dân phố Siêu Quần, phường Phong Dinh) đang ngồi ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn lời nói với Lê Ngọc Nhật, đang ngồi ở bàn bên cạnh cùng bạn.

Bực tức, Nhật đã gọi điện cho Hòa (anh con bác ruột) nhờ đến đón về, đồng thời dặn “khi đi nhớ mang theo hàng” - tức là hung khí. Hòa đồng ý và rủ thêm Lê Ngọc Quý (SN 2011, em trai của Nhật) đi cùng. Trước khi đi, Hòa đến nhà bà nội lấy 2 con dao dài đã cất giấu từ trước.

Toàn cảnh phiên toà xét xử trực tuyến. Ảnh: Ngọc Minh.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hòa và Quý đến quán. Thấy nhóm của Hiệp đứng trước cổng, Hòa thả một cây dao xuống đất rồi tay cầm cây dao khác tiến đến thị uy, sau đó 2 bên xảy ra cãi vã và xô xát.

Trong lúc hai bên giằng co, Nguyễn Trọng Hữu tiến vào can ngăn, nhưng Nhật tưởng rằng Hữu đánh Hòa nên nhặt cây dao ở dưới đất lên và chém liên tiếp 2 nhát, gây thương tích cho Hữu.

Không dừng lại, Lê Ngọc Quý nhặt vỏ bọc dao bằng kim loại và đánh mạnh vào đầu Hiệp, gây thương tích. Sau đó, mọi người xung quanh kịp thời can ngăn, nhóm Hòa, Nhật, Quý rời hiện trường, mang dao về nhà cất giấu.

Sáng hôm sau (01/02/2025), cả 3 đến cơ quan Công an trình diện và giao nộp hung khí. Kết quả giám định cho thấy, Nguyễn Trọng Hữu bị tổn hại sức khỏe 29%, Cái Vạn Việt Hiệp bị tổn hại 2%.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Hòa 2 năm tù, Lê Ngọc Nhật 2 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”. Còn Lê Ngọc Quý tham gia cùng nhóm và trực tiếp gây thương tích cho Hiệp, nhưng do Quý chưa đủ 14 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

